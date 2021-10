Les pourparlers de la saison 2 de Squid Game confirmés, mais le créateur de la série ne se précipite pas pour le faire

Jeu de calmar est venu de nulle part pour devenir un phénomène mondial ce mois-ci après avoir chuté sans aucune sorte de fanfare sur Netflix. La série coréenne voit un groupe de gens ordinaires malchanceux invités à participer à un jeu qui offre un énorme prix en espèces à son gagnant, mais propose une stratégie de sortie brutale pour ceux qui ne parviennent pas à terminer le jeu apparemment simple. jeux présentés aux participants. Bien sûr, maintenant que la série a rapporté 900 millions de dollars, la question qui suit à la suite de cette nouvelle est de savoir quand y aura-t-il une deuxième saison? Face à cette question, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a déclaré au journal britannique Le gardien, qu’il était pratiquement acquis d’avance que des discussions sur un suivi étaient en cours.

« Bien sûr qu’il y a des discussions », a déclaré Hwang. « C’est inévitable parce que c’est un tel succès. J’y réfléchis. J’ai une image de très haut niveau en tête, mais je ne vais pas travailler dessus tout de suite. Il y a un film que je veux vraiment faire. Je Je réfléchis à ce que je dois faire en premier. Je vais parler à Netflix. »

Il y a très peu de cinéastes qui sont prêts à envisager carrément l’idée de faire quelque chose qui les intéresse avant qu’un « tourneur d’argent infaillible » qu’une deuxième saison de Jeu de calmar présenterait, et Hwang devrait être félicité pour ne pas tout laisser tomber instantanément pour chasser l’argent. En parlant d’argent, la création de Hwang rapporte peut-être des millions à Netflix, mais cela ne veut pas dire qu’il en a encore trop vu. « Je ne suis pas si riche, admet-il. « Mais j’en ai assez. J’en ai assez pour mettre de la nourriture sur la table. Et ce n’est pas comme si Netflix me payait un bonus. Netflix m’a payé selon le contrat original. » Il a ajouté en riant : « Il est possible que je doive faire la saison deux pour devenir aussi riche que Jeu de calmarest le gagnant. »

Hwang a été créé à l’origine Jeu de calmar de sa propre situation familiale lors de la crise financière de 2009, qui a durement touché le monde entier. « J’étais dans une situation financière très précaire parce que ma mère a pris sa retraite de l’entreprise pour laquelle elle travaillait. Il y avait un film sur lequel je travaillais mais nous n’avons pas pu obtenir de financement. Je n’ai donc pas pu travailler pendant environ un an. Nous avons dû contracter des emprunts. – ma mère, moi-même et ma grand-mère », a-t-il déclaré. « J’ai lu Bataille royale et Jeu de menteur et d’autres bandes dessinées de jeux de survie. Je me racontais avec les gens qui s’y trouvaient, qui avaient désespérément besoin d’argent et de succès. C’était un point bas dans ma vie. S’il existait un jeu de survie comme celui-ci en réalité, je me demandais si je le rejoindrais pour gagner de l’argent pour ma famille ? J’ai réalisé que, puisque j’étais cinéaste, je pouvais apporter ma propre touche à ce genre d’histoires alors j’ai commencé le scénario. »

Bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions sur le point de vue de la série sur le capitalisme, mais l’écrivain avait simplement un point à faire valoir, et pour lui, c’était une chose très simple. « Ce n’est pas profond ! C’est très simple ! Je crois que l’ordre économique mondial global est inégal et qu’environ 90 % des gens pensent que c’est injuste. Pendant la pandémie, les pays les plus pauvres ne peuvent pas faire vacciner leur population. Ils sont contracter des virus dans la rue et même mourir. J’ai donc essayé de faire passer un message sur le capitalisme moderne. Comme je l’ai dit, ce n’est pas profond. »

Hwang ne semble certainement pas être massivement influencé par les offres d’argent pour créer immédiatement une deuxième saison de la série, car il ne veut pas simplement être connu comme « le gars du calmar », et a activement approché Netflix pour avoir son les films précédents ont été ajoutés au service de streaming afin que les gens puissent avoir un avant-goût de son autre travail. Il est sûr de dire que lorsqu’il s’agit de Jeu de calmarl’avenir, Hwang est définitivement celui qui donne les ordres. Cette histoire est adaptée d’un entretien avec Le gardien.

Sujets : Jeu de calmar, Netflix