Les poulpes peuvent «  voir  » la lumière avec leurs bras

Les pieuvres peuvent «voir» la lumière avec leurs bras, même lorsque leurs yeux sont dans l’obscurité, ont découvert les chercheurs. Lorsque les bras de la pieuvre détectent la lumière, la créature à huit bras les rapproche de leur corps.

Parce que les poulpes ont généralement une mauvaise idée de l’endroit où se trouve leur corps dans l’espace, ce comportement instinctif complexe pourrait aider à protéger leurs bras des pinces de prédateurs à proximité qu’ils pourraient autrement ne pas ressentir.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les bras de poulpe réagissent à la lumière. Leur peau est couverte d’organes pigmentés appelés chromatophores qui changent de couleur par réflexe lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Ces chromatophores sont responsables des super pouvoirs de camouflage changeant de couleur de la pieuvre. En fait, c’est en étudiant ces réponses chromatophores induites par la lumière que Tal Shomrat et Nir Nesher du Ruppin Academic Center en Israël ont remarqué quelque chose d’étrange.

À l’époque, un étudiant de premier cycle dans son laboratoire faisait briller des lumières vives sur des bras de poulpe pour provoquer une réponse chromatophore. Mais la pieuvre ne coopérait pas.

« Nous utilisions une lampe de poche très puissante et lorsque nous éclairions le bout du bras, elle s’éloignait toujours. C’était très surprenant », a déclaré Shomrat à 45Secondes.fr. « Nous avons modifié notre expérience pour explorer ce comportement après avoir découvert que personne ne l’avait décrit auparavant. »

Leur nouvelle expérience consistait à placer une pieuvre dans un réservoir recouvert d’une bâche noire opaque. La pieuvre, gardée dans l’obscurité, a été entraînée pour atteindre un bras à travers un petit trou dans le haut du réservoir pour trouver des morceaux de poisson. Alors que la pieuvre cherchait aveuglément un morceau de nourriture, les chercheurs allaient briller une lumière vive sur le bras de la pieuvre à un moment aléatoire; environ 84% du temps quand ils éclairaient la lumière, la pieuvre éloignait rapidement son bras, suggérant que la pieuvre est capable de sentir et de réagir à la lumière avec ses bras, même lorsqu’elle ne peut pas voir la lumière avec ses yeux.

« Nous ressentons souvent la chaleur d’une lumière intense, mais pour la pieuvre, ce n’est pas le cas », a déclaré Neshir. « Dans nos expériences, nous avons vérifié les changements de température et il n’y en a pas eu. L’effet provient de la lumière pure. »

Après avoir établi que les bras de poulpe peuvent détecter et réagir à la lumière, leur prochaine étape a été d’explorer ce qui contrôle cette réaction. Est-ce un simple réflexe entièrement contrôlé par des neurones – ou des cellules nerveuses spéciales – dans le bras, ou est-il contrôlé par le cerveau?

Pour répondre à cette question, ils ont effectué quelques expériences supplémentaires. Tout d’abord, ils ont éclairé différentes parties du bras de la pieuvre pour déterminer la région la plus sensible à la lumière. Ils ont constaté que la pointe du bras y était la plus sensible.

Ensuite, ils ont illuminé les bras de plusieurs poulpes anesthésiés. Si l’évitement de la lumière était entièrement basé sur un réflexe local, il pourrait se produire chez une pieuvre inconsciente. Cependant, alors que les chromatophores de la pieuvre endormie réagissaient par réflexe à la lumière, les bras ne se sont pas éloignés.

Lorsque les scientifiques ont coupé les muscles à la base des bras, cela a également éliminé la rétraction du bras. Ensemble, les études suggèrent que le bras détecte la lumière, envoie un message au cerveau à travers les nerfs du muscle, et que le cerveau dit à la pieuvre de bouger le bras.

L’une des expériences de Shomrat et Neshir l’a également confirmé. Quand ils allumaient la lumière sur un morceau de poisson, la pieuvre évitait d’abord la nourriture avant de décider apparemment de passer outre ses instincts et d’attraper le poisson de toute façon.

« Le fait que ce comportement ne soit pas un réflexe, mais plutôt contrôlé par une cognition de plus haut niveau dans le cerveau est fascinant », a déclaré Eduardo Sampaio, chercheur en comportement de poulpe à l’Université de Lisbonne au Portugal, qui n’a pas participé à l’étude.

Shomrat et Neshir pensent que cette réaction a peut-être évolué comme un moyen pour la pieuvre de protéger ses bras des prédateurs. Ils disent que les prédateurs qui chassent à vue pourraient confondre un bras de poulpe égaré avec un ver ou un petit poisson. Être capable de se sentir léger avec le bout du bras peut aider la pieuvre à garder ses bras hors de danger.

« Le comportement est si robuste et évident qu’il est intéressant que personne ne l’ait décrit auparavant », a déclaré Shomrat. « Maintenant, nos prochaines étapes consistent à étudier l’évolution et le but du comportement. »

Shomrat, Nesher et Itamar Katz, également du Ruppin Academic Center, ont publié leurs résultats en ligne le 3 février dans le Journal de biologie expérimentale .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.