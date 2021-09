Les pommes frites en conserve – un favori parmi les fans d’Aldi – sont là pour faciliter la cuisson d’automne

Il y a un produit à éplucher qui apparaît sur les étagères d’Aldi – à part les pommes de terre en conserve, bien sûr – et les fans de la chaîne d’épicerie trouvent de nombreuses façons créatives de l’utiliser.

Les pommes frites en conserve à la cannelle d’Aldi sont un article saisonnier qui arrive dans les magasins chaque année pour la saison d’automne. Et, à seulement 1,29 € la canette de 14,5 onces, les acheteurs d’Aldi ajoutent l’ingrédient sucré à tout, des chips aux pommes aux recettes de porc.

Dans le groupe Facebook The Aldi Nerd, un membre a récemment annoncé : « Les pommes frites à la cannelle sont de retour ! J’ai acheté quatre canettes et j’en ai peut-être besoin de plus.

Et depuis que le produit est revenu dans les magasins le 8 septembre, plusieurs membres du groupe de fans d’Aldi ont partagé leurs propres créations à base de pommes frites en conserve.

Certains membres du groupe créatif utilisent d’autres articles Aldi comme des brioches à la cannelle en conserve ou un mélange de muffins à la pomme et à la cannelle en boîte pour créer des produits de boulangerie alléchants.

« Les petits pains à la cannelle Aldi et les pommes frites en conserve = tarte un mardi », a écrit un utilisateur, qui a partagé des photos d’une belle tarte aux pommes créée avec des petits pains à la cannelle en conserve et la garniture aux pommes sucrées.

D’autres ont partagé des idées pour utiliser les pommes en conserve comme garniture pour les côtelettes de porc ou comme gâterie sucrée pour le petit-déjeuner servie sur du yogourt avec une pincée de cannelle.

Dans la section commentaires d’un article publié plus tôt cette année demandant des suggestions sur ce qu’il faut faire avec les pommes, les membres du groupe ont donné plus de 70 suggestions pour l’article de garde-manger apparemment polyvalent.

« Mangez-les en accompagnement avec des pintos, de la purée de pommes de terre et du pain de maïs », a déclaré un commentateur.

« Je les ai pris sur de la crème glacée », a déclaré un autre.

Un autre membre du groupe a suggéré un repas simple à la mijoteuse : « Un filet de porc, une boîte de pommes frites et une bouteille de (sauce barbecue) dans une mijoteuse », ont-ils partagé. « Repas délicieux super facile. »

Dans un autre article sur les pommes en conserve, les membres ont déclaré qu’ils avaient fait des boulettes de pomme, du gâteau à la dump et du cordonnier, et qu’ils avaient garni avec eux des gaufres, des crêpes et du pain perdu.

Étant donné que les pommes sont un article saisonnier, elles peuvent être trouvées dans ce que certains passionnés d’Aldi appellent en plaisantant « l’allée de la honte », l’allée du magasin remplie d’articles d’épicerie de saison et de produits pour la maison, les vêtements et le jardin qui semblent n’avoir nulle part ailleurs où aller. aller à l’intérieur de l’épicerie.

J’ai récemment attrapé quelques boîtes de pommes frites à la cannelle chez mon Aldi local et les ai ramenées à la maison pour les goûter. Le verdict? Leur texture est similaire à celle de la tarte aux pommes, mais beaucoup moins sucrée et sirupeuse. La garniture aux pommes à l’intérieur de la boîte est beaucoup plus pressante et pas aussi collante que le liquide de la garniture pour tarte aux pommes. Un utilisateur de Facebook a déclaré qu’elles étaient « similaires aux pommes frites de Cracker Barrel ».

Les pommes ont un goût frais et savoureux et leur parfum m’a rappelé une bougie parfumée pomme-cannelle sur le thème de l’automne. Tout de suite, j’ai pensé aux desserts que je pourrais faire avec mes pommes en conserve. J’ai hâte de les réchauffer et de les servir sur une boule de glace à la vanille, comme l’ont suggéré les fans d’Aldi.

Nathan Congleton/AUJOURD’HUI

Et les recettes de porc ? Je peux comprendre pourquoi les pommes serviraient de garniture sur une longe de porc ou un rôti de porc, servies avec de la purée de pommes de terre et de la choucroute. Avec les vibrations du verger de pommiers qu’ils véhiculent, ils seraient le complément parfait à un dîner d’automne.