Les politiques anti-LGBT de Donald Trump ont aidé à conduire les électeurs vers Joe Biden

Joe Biden était fortement favorisé par rapport à Donald Trump parmi les électeurs LGBT + (Getty / ANGELA WEISS et MANDEL NGAN)

Les politiques anti-LGBT + de Donald Trump ont joué un rôle important pour inciter les électeurs à soutenir Joe Biden, selon un nouveau sondage réalisé pour Human Rights Campaign.

Les «attaques du président contre les personnes de couleur, les immigrants et les personnes LGBTQ» ont été citées par 45% des électeurs anti-Trump comme l’une des trois principales raisons de s’opposer à lui, au-dessus même des 37% qui ont cité son «échec à protéger le pays du coronavirus »et les 33% qui ont cité ses« tweets, brimades et comportement non présidentiel ».

Alors que le sectarisme de Trump était le plus grand facteur d’incitation, le plus grand facteur d’attraction pour les électeurs de Joe Biden était la conviction qu’il «fera un meilleur travail avec le coronavirus». Quarante-cinq pour cent des électeurs de Biden ont cité le coronavirus comme un élément positif, tandis que 39% ont déclaré qu’il «défendrait les immigrants, les personnes de couleur, les personnes LGBTQ et autres ciblées par Trump».

Malgré les tentatives républicaines désespérées d’utiliser les droits des transgenres comme un problème de coin pour entamer le vote démocrate, le sondage a révélé qu’il était à peine enregistré comme un problème qui éloignait les électeurs de Biden.

Le HRC a conclu: «Les agents anti-LGBTQ ont lancé des attaques agressives contre la communauté transgenre, alléguant à tort que Biden soutenait les chirurgies de confirmation du sexe pour les enfants. Cette question est la dernière raison pour s’opposer à Joe Biden.

Les Américains soutiennent fermement les droits des LGBT +, et même les électeurs de Trump soutiennent les lois anti-discrimination.

Le sondage a révélé que 59% des électeurs étaient favorables à l’annulation de l’interdiction imposée par Donald Trump aux militaires transgenres, tandis que 67% soutenaient le rétablissement des dispositions sur la discrimination LGBT + éliminées sous Trump.

Il réaffirme également les conclusions existantes selon lesquelles une majorité écrasante d’Américains soutient la loi sur l’égalité, un projet de loi qui rendrait illégal le refus de services aux personnes LGBT + dans les 50 États. Soixante-dix pour cent des électeurs ont dit qu’ils soutiennent la proposition, avec seulement 21 pour cent contre.

Bien que les républicains continuent de bloquer l’adoption du projet de loi au Sénat, 50% des électeurs de Trump soutiennent son adoption.

Joe Biden a promis de donner la priorité à l’adoption de la loi sur l’égalité au cours des 100 premiers jours de son mandat, bien qu’il puisse trouver difficile de le faire sans le contrôle du Sénat, où les républicains sont favorisés pour maintenir l’équilibre du pouvoir après une course cruciale. en Géorgie.

Les électeurs LGBT + « n’ont pas hésité » à soutenir Joe Biden malgré la baisse signalée.

Le sondage jette également un doute sur les sondages de sortie précédents, qui suggéraient que 63% des électeurs LGBT + avaient soutenu Joe Biden, tandis que 27% avaient voté pour Donald Trump.

La nouvelle recherche place le soutien à Biden parmi les électeurs LGBT + 20 points de plus, à 83%.

HRC a déclaré: «Malgré certains rapports, les électeurs LGBTQ n’ont pas hésité dans leur opposition à Trump. L’enquête de sortie d’Edison 2020 prétendait montrer que Joe Biden ne remportait que 63% des électeurs LGBTQ.

«Cette découverte est invraisemblable. Dans le sondage de sortie d’Edison de 2016, Hillary Clinton a remporté 77% des voix LGBTQ. Alors que les sorties Edison de 2020 ont montré une légère baisse du soutien démocrate parmi certains groupes de base, une baisse de 14 points est difficile à concilier, en particulier compte tenu du bilan homophobe et transphobe de l’administration Trump au cours des quatre dernières années.

Quelque 1 400 électeurs ont été interrogés par le GQRR pour la recherche, y compris des échantillons dans les principaux États de Floride, Texas, Arizona et Géorgie.

Notant les gains républicains en dehors de la course présidentielle, le HRC a déclaré: «Bien que les électeurs aient peut-être livré un message ambigu en 2020, ils ont été sans équivoque dans leur soutien à l’égalité.

«Dans cette enquête auprès des électeurs de 2020, une majorité énorme et croissante d’électeurs soutiennent la loi sur l’égalité et soutiennent le recul des attaques de Trump contre la communauté LGBTQ. Le soutien à la communauté LGBTQ et à d’autres groupes marginalisés a joué un rôle énorme dans la majorité gagnante de Joe Biden, rivalisant même avec le coronavirus comme principale raison de soutenir Joe Biden ou de s’opposer à Donald Trump.

«Et encore une fois, les électeurs de l’égalité – un groupe d’électeurs modelé pour soutenir les questions LGBTQ et un objectif clé de l’activité de la Campagne des droits de l’homme ce cycle électoral – ainsi que les électeurs LGBTQ

des marges aux candidats pro-égalité dans le scrutin. Une majorité de 79 pour cent des électeurs de l’égalité a soutenu Joe Biden à la présidence cette année.

«Le pays reste divisé et le travail acharné pour trouver un terrain d’entente ne fait que commencer. Mais l’un des messages clairs que les électeurs ont transmis lors de cette élection – y compris un bon nombre d’électeurs de Trump – est que la marche vers l’égalité continue d’avancer.