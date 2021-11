Les politiciens plus âgés devraient-ils être obligés de passer des tests cognitifs ? Nikki Haley le pense

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU pendant deux ans, a pesé sur un débat séculaire concernant les moyens de subsistance de certains des politiciens les plus âgés du pays.

Nos deux derniers présidents ont été les plus anciens présidents à avoir jamais pris leurs fonctions – Donald Trump avait 70 ans tandis que Joe Biden en a actuellement 78.

Les politiciens plus âgés devraient-ils subir des tests cognitifs ?

Dans une interview avec David Brody du Christian Broadcasting Network, on a demandé à Haley ce qu’elle pensait de Biden et de son bien-être mental.

« Qu’en est-il de sa santé mentale ? Je veux dire, écoutez, c’est un sujet de conversation légitime », a demandé Brody. «Je dis depuis un moment, pourquoi la presse ne demande-t-elle pas quels sont ses dossiers de santé mentale actuels? Avez-vous des inquiétudes au sujet de sa santé mentale ? »

Brody a dit cela en référence au président sortant de 78 ans, Biden, que l’on voit souvent s’endormir lors de conférences de presse et d’audiences.

« Eh bien, ce que je vais vous dire, c’est que, plutôt que de parler d’une personne », a souligné Haley, « nous devons sérieusement avoir une conversation sur le fait que si vous voulez avoir quelqu’un au-dessus d’un certain âge dans une position de pouvoir – que ce soit la Chambre, que ce soit le Sénat, que ce soit le vice-président, que ce soit le président – ​​vous devriez avoir une sorte de test cognitif. »

L’âge moyen des politiciens américains augmente.

Depuis le début des années 1980, les dirigeants américains vieillissent de plus en plus – et je ne veux pas seulement dire qu’ils fêtent un anniversaire chaque année, je veux dire que les gens qui sont élus continuent de vieillir.

L’âge moyen d’un membre du Congrès lorsque Ronald Reagan a pris ses fonctions en 1981 était de 49,5 ans. Comparez cela à l’actuel 117e Congrès des États-Unis dont l’âge moyen est de 59 ans.

« Et en ce moment, avouons-le, nous avons beaucoup de gens qui occupent des postes de direction qui sont vieux. Et ce n’est pas irrespectueux. C’est un fait », a ajouté Haley, 49 ans.

« Et quand il s’agit de cela, cela ne devrait pas être partisan. Nous devrions sérieusement examiner l’âge des personnes qui dirigent notre pays et comprendre si c’est ce que nous voulons. »

Plus vieux ne signifie pas toujours nécessairement plus sage, et c’est quelque chose dont il faut parler sérieusement alors que nous entrons dans l’une des périodes les plus conflictuelles de l’histoire politique des États-Unis, à la suite des séquelles d’une présidence Trump et de la pandémie de COVID-19 qui continue de faire rage. .

Haley a souligné plusieurs cas dans lesquels il semblait que Biden n’était pas complètement au courant de ce qui se passait dans le monde autour de lui, dont l’un impliquait les relations internationales.

Un partenariat de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie a été finalisé au début du mois dernier et n’a pas inclus le gouvernement français – une décision qui les a mis en colère.

Tellement en colère, en fait, qu’ils sont allés jusqu’à prendre la décision sans précédent de retirer son ambassadeur des États-Unis, et le ministre des Affaires étrangères du pays a qualifié cela de « coup de poignard dans le dos ».

Pourquoi avons-nous laissé la France en dehors de cela ? Eh bien, Joe Biden ne le sait pas vraiment.

John Kerry, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, a déclaré dans une interview le mois dernier avec BFMTV que Biden « n’était littéralement pas au courant de ce qui s’était passé », mais qu’il était « très déterminé à renforcer la relation et à s’assurer que cela est un petit événement du passé et passer à un avenir beaucoup plus important.

Pas le meilleur coup de la part d’un responsable de l’un des pays les plus puissants du monde.

« Il ne peut pas agir comme s’il ne savait pas quelque chose », a déclaré Haley. « Parce qu’à chaque fois qu’il agit comme s’il ne savait pas quelque chose de » OK, ils me disent d’appeler ces journalistes « , vous savez, il continue de donner des signaux qu’il n’est pas avec nous. Ce ne sont donc pas des gens qui détestent Biden, c’est Biden montrant vraiment au pays qu’il n’est pas totalement aux commandes, et cela rend tout le monde nerveux. »

Mais elle a tout à fait raison et cela ne devrait pas être réservé uniquement à la présidence – à tous les postes de la Chambre des représentants au Congrès en passant par le Sénat et même la Cour suprême.

Les gens veulent s’assurer que les dirigeants qui les représentent sont sains d’esprit et de corps, et ne s’endorment pas lors des réunions avec les dirigeants mondiaux, est-ce trop demander ?

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.