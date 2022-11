Les polémiques d’Evan Peters, l’acteur qui incarnait Jeffrey Dahmer dans la série Netflix

L’acteur Evan Peters Il est reconnu comme acteur aux États-Unis, principalement pour sa participation à des productions télévisuelles, mais avec sa participation à « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer», une série disponible sur Netflix, sa renommée a traversé les frontières et a obtenu des centaines de milliers de fans à travers le monde, qui ont salué son travail, le qualifiant de digne d’un Emmy Award.

Toute cette croissance médiatique ces derniers mois a poussé les fans à vouloir connaître plus de détails ou certains aspects de sa vie, qui sont devenus d’intérêt général, d’autant plus s’il s’agit d’événements qui se sont déroulés dans l’ombre, comme certains qu’une autre polémique .

Et c’est qu’Evan Peters, comme toute autre personne, a eu des hauts et des bas dans sa vie et beaucoup d’entre eux ont été controversés et ont généré des chemins critiques contre lui et même les personnes qui étaient avec lui. C’est pourquoi il sauve, rappelons-nous ces moments que, sûrement, maintenant il aimerait éliminer de son passé.

« Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer » met en vedette Evan Peters (Photo : Netflix)

LES CONTROVERSES D’EVAN PETERS

La violence physique dans votre histoire

Pendant le tournage du filmMonde adulteEn 2012, Evan Peters a rencontré la nièce de Julia Roberts, qui s’appelle Emma. Les deux artistes n’y avaient pas une relation agréable, mais, au fil du temps, ils ont noué une relation qui a eu un gros problème l’année suivante, plus précisément à Montréal, au Canada.

Et c’est que les employés de l’hôtel dans lequel ils ont été retrouvés ont eu peur après avoir entendu des cris provenant de la chambre qu’ils partageaient. C’est pourquoi ils ont appelé la police locale afin d’arrêter ce qui se passe à ce moment précis.

Lorsque les policiers sont arrivés, la scène était un peu confuse car ils ont trouvé l’acteur avec un nez ensanglanté et des signes de morsure, alors Emma Roberts elle a été immédiatement arrêtée, bien qu’elle soit plus tard libérée.

Quand tout semblait terminé entre les deux, la relation a repris et des années plus tard, il y a même eu une demande en mariage. Après de nombreuses fins et retours, le couple s’est séparé définitivement en 2019.

Les acteurs Emma Roberts et Evan Peters à la soirée Vanity Fair en 2017 (Photo : AFP)

Un commentaire grossier ?

La deuxième polémique que cache l’acteur s’est produite sur les réseaux sociaux, précisément sur Twitter, lorsqu’en 2020, après le meurtre de George Floyd, il a partagé un message dans lequel il soutenait la violence utilisée par la police. C’est pour cette raison qu’il a été très critiqué.

Quelques minutes plus tard, l’artiste a dû supprimer son message et partager un message s’excusant pour le malentendu.

« Je ne cautionne absolument pas le contenu de la vidéo que j’ai supprimée. Je l’ai partagé sans le savoir. Je suis profondément contrarié qu’il ait atteint mon calendrier. Je m’excuse sincèrement si quelqu’un a été offensé. Je soutiens de tout cœur Black Lives Matter. »a écrit pour s’excuser.