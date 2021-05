Les poissons rouges ont-ils vraiment une mémoire de 3 secondes?

Les poissons rouges sont connus pour leurs teintes orangées et leurs terribles souvenirs. Un dicton commun prétend même que ces créatures n’ont qu’un rappel de 3 secondes.

Cependant, il s’agit d’un mythe complet qui, malgré son manque de soutien scientifique, s’est largement répandu et est resté largement incontesté par le public pendant des décennies.

« Ce qui est déconcertant, c’est que c’est à peu près la même chose partout dans le monde », a déclaré Culum Brown, un expert en cognition des poissons à l’Université Macquarie en Australie, à 45Secondes.fr. « Dans certains endroits, c’est 2 secondes, et dans d’autres, c’est 10 – mais c’est toujours court. »

En réalité, les poissons rouges (Carassius auratus) ont des souvenirs beaucoup plus longs – s’étendant sur des semaines, des mois et même des années, a déclaré Brown. Et la science pour étayer cela existe depuis plus de 60 ans.

«Nous connaissons les bons souvenirs des poissons rouges depuis les années 50 et 60», a déclaré Brown. « Malgré ce que tout le monde pense, ils sont vraiment très intelligents. »

Brown a étudié l’intelligence des poissons, y compris les poissons rouges, pendant plus de 25 ans et pense que l’idée fausse vient d’une combinaison d’ignorance sur l’intelligence des poissons en général et de culpabilité, car les propriétaires d’animaux les gardent souvent dans de petits réservoirs ennuyeux.

Intelligence des poissons rouges

En réalité, les poissons rouges ont des souvenirs tellement impressionnants qu’ils sont souvent utilisés comme modèle commun pour étudier la mémoire et l’apprentissage chez les poissons, a déclaré Brown. En conséquence, « il y a des milliers d’études [on goldfish] qui montrent que les poissons ont d’excellents souvenirs « , a déclaré Brown. » Et le rythme auquel ces études sont publiées augmente de façon exponentielle. «

Les poissons rouges sont en fait un modèle courant pour étudier la mémoire et l’apprentissage chez les poissons en général. (Crédit d’image: Shutterstock)

Une majorité de ces études portent sur la nourriture. Par exemple, si les poissons rouges sont nourris d’un seul côté de leur réservoir, ils apprendront rapidement et se rappelleront rapidement de rester de ce côté du réservoir aux heures de repas, qu’ils soient ou non nourris, a déclaré Brown. De même, si pousser une palette rouge gagne une récompense alimentaire mais pas une bleue, les poissons rouges apprennent rapidement à pousser le rouge et non le bleu, et continueront à montrer une préférence pour cette couleur longtemps après la fin de l’expérience. Ces types d’expériences ont également été reproduits avec d’autres indices, tels que des bulles et même de la musique, a déclaré Brown.

Les poissons rouges sont également de bons résolveurs de problèmes et ont appris à échapper aux filets et à naviguer dans les labyrinthes, a déclaré Brown. Ils peuvent même se rappeler comment répéter ces tâches des semaines, voire des mois, plus tard, a déclaré Brown.

D’autres preuves suggèrent que les poissons rouges peuvent reconnaître et se souvenir d’autres individus, même après de longues périodes de séparation, a déclaré Brown.

En plus de ces découvertes, il existe une multitude de preuves anecdotiques de propriétaires de poissons rouges qui observent souvent des comportements complexes chez leurs animaux de compagnie lorsqu’ils interagissent avec eux. Certains prétendent même que leurs poissons rouges peuvent les reconnaître indépendamment des autres.

Il est difficile de déterminer la durée exacte de la mémoire des poissons rouges, étant donné que différents souvenirs sont plus remarquables que d’autres. Vous êtes plus susceptible de vous souvenir d’un événement effrayant, par exemple, que d’un événement banal, a déclaré Brown. Mais que les souvenirs de poissons rouges durent des jours, des semaines, des mois ou des années, il est sûr de dire qu’ils durent définitivement plus de 3 secondes.

Perception publique

Malgré de nombreuses recherches, l’opinion du public sur la mémoire des poissons rouges n’a pas beaucoup changé. Une des principales raisons à cela est que « les poissons ont un sérieux problème de relations publiques », a déclaré M. Brown.

La plupart des gens ne rencontrent pas de poissons vivants dans leur vie quotidienne, et même lorsqu’ils le font, «les gens n’interagissent pas avec les poissons comme ils le font [with] », a déclaré M. Brown. Cela rend plus facile l’acceptation des idées fausses et des mythes, a-t-il dit. change plus rapidement maintenant qu’il ne l’était dans le passé « , a déclaré Brown. » Mais c’est encore lent. «

La culpabilité des propriétaires d’animaux peut être un autre facteur de sous-estimation de la mémoire des poissons rouges. « Je soupçonne que cela a plus à voir avec le fait que nous nous sentions bien en les mettant dans un tout petit bol », a déclaré Brown. « Cela en dit probablement plus sur nous que sur le poisson rouge. »

Un poisson rouge bien entretenu peut vivre 20 ans, de sorte que les propriétaires pourraient envisager d’acheter de grands aquariums à leurs animaux de compagnie avec des objets d’enrichissement et des poissons de compagnie, ainsi que de prendre le temps de jouer à des jeux avec eux et de leur apprendre des astuces, a déclaré Brown. Après tout, votre poisson rouge se souviendra peut-être de certaines expériences pour les années à venir.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.