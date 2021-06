Les «points de basculement» climatiques pourraient nous pousser au-delà du point de non-retour après moins de 2 degrés de réchauffement

Comme changement climatique continue de chauffer la planète, les calottes glaciaires et les courants océaniques pourraient se déstabiliser mutuellement, entraînant un effet domino climatique affectant 40% de la population mondiale, selon de nouvelles recherches.

Et ces effets pourraient être observés à des températures bien plus basses qu’on ne le pensait auparavant.

Les scientifiques ont effectué 3 millions de simulations informatiques d’un modèle climatique, constatant que près d’un tiers entraînait des effets domino désastreux même lorsque les augmentations de température étaient inférieures à 3,6 degrés Fahrenheit (2 degrés Celsius) au-dessus des niveaux préindustriels, la limite supérieure fixée par l’accord de Paris. .

Les points de basculement climatiques sont des points de non-retour dans le système climatique. Une fois qu’ils sont traversés, des changements sévères et accélérés des systèmes climatiques qui soutiennent la vie sur Terre peuvent devenir irréversibles, selon un rapport par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU. Certains de ces points de non-retour, comme l’effondrement de la antarctique calotte glaciaire, aurait déjà pu être franchie, Science en direct signalée précédemment .

Afin de simuler le climat de la Terre sur un ordinateur, les chercheurs ont créé un modèle simplifié qui s’est concentré sur la façon dont des « dominos » spécifiques dans les systèmes climatiques du monde interagissent. Certains de ces dominos étaient des choses telles que les calottes glaciaires, les courants océaniques ou les conditions météorologiques telles qu’El Niño, et le modèle a essentiellement simulé comment les faire basculer – par exemple, en faisant fondre les principales calottes glaciaires ou en ralentissant le tapis roulant de l’Atlantique qui aide à refroidir le climat européen – – affecterait les autres dominos de la chaîne. Le modèle a simulé plus de 3 millions de scénarios possibles, dans lesquels certains dominos interagissaient plus ou moins fortement les uns avec les autres.

La nouvelle étude a révélé que l’effondrement des calottes glaciaires, comme celles de l’Antarctique occidental et Groenland , étaient des points de départ particulièrement probables pour les cascades de basculement. Dans un scénario inquiétant, l’eau de fonte glaciaire froide a déclenché le ralentissement du courant de l’Atlantique puis, en affectant le El Niño L’oscillation australe – a conduit à une réduction significative des précipitations dans la forêt amazonienne, ce qui pourrait en transformer une grande partie en savane.

Dans un autre scénario, une fonte substantielle de la calotte glaciaire du Groenland libérerait de l’eau douce dans l’océan et ralentirait les courants de l’océan Atlantique qui transportent la chaleur des tropiques vers les pôle Nord . Ce ralentissement actuel réchaufferait alors l’océan Austral, déstabilisant les calottes glaciaires de l’Antarctique, qui à leur tour enverraient de l’eau de fonte dans l’océan et conduiraient finalement à une élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer entraînerait à son tour une fonte encore plus importante de la calotte glaciaire du Groenland.

Et dans de nombreux futurs simulés, les altérations climatiques ont le plus affecté les régions côtières, où vivaient 2,4 milliards de personnes, soit 40 % de la population mondiale, en 2017, selon le Les Nations Unies .

« Nous changeons les chances, et pas en notre faveur – le risque augmente clairement à mesure que nous chauffons notre planète », co-auteur Jonathan Donges, physicien à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique (PIK) en Allemagne, dit dans un communiqué . « Il monte sensiblement entre 1 et 3 [degrees] C. Si gaz à effet de serre et le changement climatique qui en résulte ne peut être stoppé, le niveau supérieur de cette fourchette de réchauffement serait très probablement franchi d’ici la fin de ce siècle. Avec des températures encore plus élevées, il faut s’attendre à davantage de cascades de basculement, avec des effets dévastateurs à long terme. »

Et nous sommes peut-être déjà sur la bonne voie vers certaines de ces cascades de basculement. En mai, une étude distincte publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, a montré que la calotte glaciaire du Groenland, la deuxième plus grande au monde, est au bord d’une fonte accélérée. La calotte glaciaire a perdu 586 gigatonnes (532 gigatonnes métriques) de masse en 2019, selon un rapport d’août 2020 étude . Un autre étude publié le même mois a indiqué que la calotte glaciaire avait peut-être déjà dépassé le point de non-retour.

Les chercheurs disent que leurs recherches peuvent en fait sous-estimer à quel point le climat de la Terre est proche de ces points de basculement, et qu’une réduction drastique et rapide des émissions de dioxyde de carbone est vitale pour les éviter.

« Notre analyse est prudente dans le sens où plusieurs interactions et éléments de basculement ne sont pas encore pris en compte », a déclaré la co-auteur de l’étude Ricarda Winkelmann, professeure d’analyse du système climatique à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique (PIK) en Allemagne, dans le déclaration. « Il serait donc audacieux d’espérer que les incertitudes se déroulent dans le bon sens, compte tenu des enjeux. Dans une perspective de précaution, réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre est indispensable pour limiter les risques de franchissement de points de basculement du système climatique. , et potentiellement provoquer des effets domino. »

Selon un rapport de 2018 du GIEC, rédigé par les meilleurs climatologues du monde, les émissions de dioxyde de carbone doivent être réduites de moitié d’ici 2030 si le monde veut rester à moins de 2,7 F (1,5 C) du réchauffement planétaire – le seuil au-delà duquel les écosystèmes et les les réseaux alimentaires seront confrontés à un stress extrême et les petites îles seront inondées. Les dirigeants des pays du G7 se réunissent cette semaine lors d’un sommet à Cornwall, en Angleterre, et ils se rencontreront également en novembre à Glasgow, en Écosse, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, pour négocier davantage la voie à suivre.

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 3 juin dans la revue Earth System Dynamics.

