Les poignées de main et les contacts humains directs pourraient faire leur retour après COVID-19

Banni au début de la pandémie, la poignée de main fait un retour en force, grâce aux vaccinations et à la levée des restrictions sociales – mais « presser la chair » fait face à un avenir incertain.

Plus que des discours ou des communiqués, l’un des enseignements les plus marquants du sommet Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève cette semaine a été leur pleine poignée de main devant les caméras du monde – un moment rare de contact humain physique.

Quelques jours plus tôt, lors du sommet du G7 à Cornwall, Biden et ses collègues dirigeants se cognaient encore le coude, lors d’événements en plein air espacés de six pieds.

De retour aux États-Unis, la plupart des restrictions de Covid-19 ont été levées et les citoyens vaccinés ont été informés qu’ils n’avaient pas besoin de masques – même à l’intérieur. La distanciation sociale appartient en grande partie au passé et les voyages intérieurs illimités sont de retour.

Mais de nombreux Américains avancent toujours prudemment – ​​le port du masque est toujours encouragé dans de nombreux magasins et bureaux, les amis se saluent souvent d’un bref signe de la main et les poignées de main sont traitées avec prudence.

Le technicien téléphonique new-yorkais Jesse Green refuse de serrer la main des clients, mais le fait avec des personnes qu’il connaît et qui ont été vaccinées.

« En raison de la pandémie, les gens sont plus conscients de la façon dont ils utilisent leurs mains », a-t-il déclaré.

Pour William Martin, un avocat de 68 ans, serrer la main à n’importe qui, vacciné ou non, est hors de question.

Il ne le fera pas « jusqu’à ce que ce soit sûr », a-t-il déclaré, ajoutant que « et » sûr « ne sera pas déterminé par un gouvernement ».

Certaines entreprises et organisations américaines utilisent des bracelets de couleur pour permettre aux employés, clients ou visiteurs de signaler leur ouverture au contact : rouge, jaune ou vert, du plus prudent au plus confortable.

Les câlins sont généralement interdits, et embrasser pour saluer quelqu’un – jamais courant aux États-Unis – est presque inimaginable pour la plupart.

Peu scientifique?

Jack Caravanos, professeur à la School of Global Public Health de l’Université de New York, a déclaré que la méfiance à l’égard des poignées de main ne correspond pas exactement aux preuves.

Covid-19 « est mal transmis par contact de surface et est essentiellement un virus aéroporté, (donc) la base scientifique de l’absence de contact avec la peau est discutable », a-t-il déclaré.

« Cependant, le rhume, la grippe et une foule d’autres maladies infectieuses sont transmis par le toucher, donc l’élimination de la poignée de main aura globalement un impact positif sur la santé publique. »

Tirant parti des avantages plus larges pour la santé, de nombreux experts ne pleureraient pas la mort de la poignée de main.

« Je ne pense pas que nous devrions plus jamais nous serrer la main, pour être honnête avec vous », a déclaré l’année dernière Anthony Fauci, conseiller en cas de pandémie de la Maison Blanche, alors que le virus s’installait dans le monde entier.

Allen Furr, professeur de sociologie à l’Université d’Auburn, a déclaré : « Nous avons toujours eu des germophobes, des gens qui n’aiment pas toucher les gens parce qu’ils voient tout comme une contagion.

« Nous en avons peut-être plus, en raison de l’effet psychologique que la sécurité équivaut à ne pas s’approcher des gens – cela peut rester dans l’esprit de certaines personnes. »

Un rituel humain

Se serrer la main est un rituel enseigné aux enfants par des adultes, mais après 16 mois traumatisants, c’est un rituel qui pourrait s’affaiblir s’il n’est pas transmis à la génération suivante, a-t-il déclaré.

D’autres formes de salutation telles que le coup de poing, une brève vague ou des alternatives telles qu’un « namaste » à l’indienne pourraient devenir de plus en plus populaires par rapport à la poigne chaleureuse d’une poignée de main « virile ».

Mais « tant de choses seront perdues si nous ne nous serrons pas la main », déplore Patricia Napier-Fitzpatrick, fondatrice de The Etiquette School of New York.

« Vous pouvez en dire beaucoup sur une personne par sa poignée de main. Cela fait partie du langage corporel – les gens ont perdu leur emploi dans le passé à cause de mauvaises poignées de main.

« Quand vous touchez quelqu’un, vous montrez que vous lui faites confiance, vous dites ‘Je ne vais pas vous faire de mal’. »

Comme pour tout, la poignée de main aujourd’hui est « devenue une chose politique », suggère l’ambulancier paramédical de New York Andy McCorkle, certaines personnes se serrant la main en signe de défiance envers le gouvernement et les restrictions de Covid.

« J’ai l’impression que ça va se solidifier psychologiquement, pour garder ses distances », a-t-il déclaré.

La pandémie a bouleversé beaucoup de choses dans la vie quotidienne, et la poignée de main n’est que l’une d’entre elles – le test sera de voir si les humains en ont besoin.

Furr, pour sa part, s’attend à ce que la poignée de main perdure.

« C’est juste un rituel un peu trop important dans notre culture », a-t-il déclaré.

