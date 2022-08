Les Poco M5 et M5 devraient être annoncés le 5 septembre, les spécifications ont fui avant le lancement

in

30 août 2022 15:55:22 IST

Poco se prépare à lancer les téléphones mobiles Poco M5 et Poco M5s dans le monde entier, le 5 septembre lors d’un événement en ligne. Les appareils mobiles seront un autre ajout à leurs appareils de milieu de gamme déjà impressionnants.

L’événement peut être diffusé sur la chaîne YouTube de Poco et d’autres plateformes de médias sociaux et débutera à 17h30 IST.

Apparemment, le Poco M5 est le même appareil de longue rumeur de Poco qui avait déjà été taquiné pour exécuter le SoC MediaTek Helio G99. Certaines des autres spécifications des deux appareils ont également été divulguées en ligne.

Poco M5 : spécifications attendues

Le Poco M5 aurait un écran LCD Full HD + de 6,58 pouces. Comme indiqué, il est susceptible d’être alimenté par un SoC MediaTek Helio G99. La puce sera couplée avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Poco M5 serait un combiné 4G et fonctionnerait sur Android 12 avec MIUI 13 en haut, prêt à l’emploi.

On dit que le combiné contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide d’au moins 33 W. Un modèle Poco M5 avec prise en charge 5G pourrait être lancé à l’avenir. Le Poco M5s est susceptible d’être spécifié de manière très similaire.

On dit que le combiné présente une conception de panneau arrière « semblable à du cuir chic ». Le Poco M5 pourrait également obtenir un scanner d’empreintes digitales latéral pour la sécurité. Il pourrait prendre en charge la connectivité Wi-Fi bi-bande et Bluetooth v5.

Poco M5 : prix attendu

Le prix est encore secret, mais à en juger par les spécifications des appareils, le Poco M5 coûtera probablement moins de Rs 15 000 pour la variante de base 4 Go + 64 Go, tandis que le Poco M5 pourrait être légèrement inférieur au M5.

