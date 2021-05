Les plus vieux cristaux de la Terre révèlent l’âge de la tectonique des plaques

Gamme "Horse" Distri'Horse33 Horse Senior - Vieux Cheval - Contenance: 1 kg

Quand votre cheval prend de l'âge son organisme ne fonctionne plus au même rythme et ses besoins sont différents : Plus le cheval avance en âge plus son métabolisme ralentit, ses capacités d'absorption de la ration deviennent moins efficaces, il convient donc de lui fournir un aliment complémentaire adapté plus proche de ses besoins et de son métabolisme. En effet les parois du tube digestif peuvent finir par s'épaissir laissant moins d'éléments passer pour alimenter l'organisme. Le foie perd du volume et donc de la capacité à traiter les produits que reçoit l'organisme. Les articulations peuvent présenter de l'usure selon le rythme de vie passée de votre cheval, provoquant des blocages ou des raideurs importantes notamment le matin ou sur les journées froides et humides. Il est important de garder à l'esprit que le cheval doit pouvoir continuer de se mouvoir le plus facilement possible. Horse Senior est proche des besoins du cheval âgé : locomotion, digestion, état ... Car on les aime sans compter, Horse Senior apportera à votre cheval âgé de la vitalité en l'aidant à faire face à son vieillissement. La locomotion a été mise au coeur de ce complément en y incorporant notamment l'harpagophytum et l'ortie afin que votre vieux cheval conserve une locomotion souple et aisée. L'un des points critiques chez le cheval d'âge est sa capacité à bien digérer et pour cela Horse Senior pense aussi à son système digestif au travers de la levure de bière et du fenugrec qui auront à la fois le rôle d'apporter du confort mais aussi d'aider à mieux valoriser les nutriments, aidant l'organisme à maintenir le cheval le plus en état possible. En y incluant de la spiruline et de l'ortie , Horse Senior apportera vitamines et minéraux pour que l'organisme trouve les éléments nécessaires à son fonctionnement quotidien. Et enfin cet aliment complémentaire aura une action dîte drainante (pour le foie et les reins) à l'aide de l'artichaut et du chardon marie , sans oublier l'équilibre émotionnel avec l'aide du gattilier et de son apport en magnésium . Incorporé de façon régulière dans l'alimentation de votre vieux cheval l'aidera à garder de l'état, de l'énergie et influera favorablement sur son moral, tout ça pour une retraite paisible et méritée quelle se passe au box ou au pré. Forme - Présentation : Poudre - Sans support ni conservateur - A ajouter directement dans la ration du cheval, humidifiez légèrement le grain afin que la poudre colle bien à la ration - Incorporez progressivement ce complément alimentaire afin que votre cheval s'accoutume de ce nouveau goût. Produit pouvant être considéré comme dopant. Seau de 1 kg ou 2,5 kg - mesure de 30 ml fournie Visuel non contractuel. Conseils de distribution de ce mélange pour vieux chevaux : 1 mesure de 30 ml équivaut à environ 18g Cheval : 20g à 40g par jour pendant minimum 30 jours - à renouveler si nécessaire Poney : Catégorie A (taille inférieure à 1,07 m) : 10g par jour pendant minimum 30 jours - à renouveler si...