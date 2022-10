Les plus grandes compagnies de croisière océanique à essayer aujourd’hui

Si vous aimez l’idée de partir en mer, alors faire une croisière peut sembler très amusant. Les croisières sont un formidable moyen de voir le monde, de passer du temps loin de l’agitation de la vie normale et de vivre comme une élite pendant quelques jours. Choisir la bonne croisière, cependant, n’est pas facile – quelles croisières sont parmi les plus grandioses au monde ?

Photo : Josiah Weiss/Unsplash

Croisières Princesse

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une ligne très populaire de navires de croisière. Ils sont connus pour être l’un des meilleurs de l’industrie pour leur concentration sur l’hébergement personnalisé et sur mesure pour toute personne à bord. Ils élèvent le service client à un niveau supérieur et veillent à ce que vous vous sentiez comme un membre précieux de leur navire, que vous les utilisiez pour la première fois ou que vous vous tourniez pour votre cinquantième croisière ensemble.

Photo : ben o’bro/Unsplash

Voyages vierges

Virgin est impliquée dans à peu près toutes les grandes industries en cours, et ils sont certainement impliqués dans l’industrie des navires de croisière. Leurs navires ont la réputation d’être très agréables en croisière en solo ou simplement en solo. En même temps, cependant, cet hébergement organisé est idéal pour tous ceux qui veulent une croisière qui se sent juste un peu, enfin, différente.

Des voyages avec des expériences gastronomiques étoilées au Michelin aux programmes de bien-être et aux divertissements d’élite, Virgin Voyages est connue pour offrir certaines des meilleures expériences de croisière que vous trouverez dans le monde aujourd’hui.

Compagnie de croisière norvégienne

Une ligne très populaire de navires de croisière comprend la compagnie Norwegian Cruise Line. Il s’agit d’un nominé au Temple de la renommée au sein de l’industrie et a remporté les World Travel Awards pendant plus d’une décennie consécutive. Ils sont connus pour être incroyablement innovants et pour n’épargner aucune dépense en matière de divertissement de première classe à bord de leurs navires. Si vous recherchez la grandeur et une grande variété de destinations, leurs paquebots sont à la hauteur de vos attentes.

