Les plates-formes de sortie de Kitaria Fables de Farming Simulator d’action RPG annoncées

PQube et développeur Coeurs jumeaux planifient actuellement la sortie du simulateur agricoleKitaria Fables. L’éditeur a annoncé les plates-formes sur lesquelles le jeu sortira pour le jour du lancement.

Kitaria Fables est un RPG d’action-aventure avec des éléments d’agriculture et d’artisanat. Dans le monde de Kitaria vivent divers voisins animaux. Malheureusement, dans leur monde pacifique se trouve un grand mal qui menace leur vie quotidienne.

Les zones autour du village de Paw deviennent dangereuses à explorer pour les villageois. Un jour, l’Empire demande au joueur d’enquêter et de défendre les citoyens sans défense. Les joueurs devront quitter la sécurité de la maison de leur oncle, puis emprunter la route dangereuse vers Paw Village. En cours de route, les joueurs devront se battre et se frayer un chemin pour aider les autres.

Les joueurs peuvent profiter de combats en temps réel, explorer un vaste monde et se promener dans les donjons pour trouver des ressources. Avec ces objets utiles, les joueurs peuvent fabriquer des armes et des armures, et apprendre de nouveaux sorts pour les aider dans leur voyage.

Les joueurs peuvent fabriquer une variété d’armes, à partir d’objets de mêlée, d’arcs et de sorts. Ces éléments sont personnalisables en fonction du style de jeu du joueur. Cela comprend uniquement l’utilisation d’une épée et d’un bouclier ou le fait de préférer se spécialiser dans la magie.

À mesure que les joueurs aident Paw Village à grandir, cela ouvrira d’autres domaines d’exploration. D’autres parties du monde s’ouvriront au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans le jeu.

Combattre ces créatures agressives sera important pour la survie. Les monstres contiennent des ingrédients vitaux et plus encore. À partir de là, les joueurs peuvent planter des graines et s’occuper de leurs cultures pour les aider au combat et assurer leur survie.

Les voisins sont importants pour acheter des semences ou peuvent demander une aide supplémentaire. Les joueurs peuvent accepter diverses demandes, ce qui augmentera les liens. Au fur et à mesure que leurs relations se développeront, les joueurs recevront plus de récompenses. Ces objets peuvent être un butin important et rare que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Le développeur a également confirmé que le mode multijoueur en coopération sur canapé sera disponible. Cette fonctionnalité est utilisable à la fois sur PC et sur consoles.

Les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur Kitaria Fables peut suivre le jeu sur Steam ou sur les réseaux sociaux.

Kitaria Fables se lancera sur PC via Steam, Nintendo Changer, PlayStation 4 et 5, Xbox One, et la Xbox Series X en 2021.