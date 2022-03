Les plateformes de streaming chinoises suppriment les films de Keanu Reeves sur son soutien au Tibet

Les services de streaming chinois ont abandonné les films de Keanu Reeves après avoir montré son soutien au Tibet plus tôt cette année.

L’acteur est la dernière victime du régime de censure du pays alors que des films tels que La matrice trilogie, Vitesse, l’excellente aventure de Bill et Ted, quelque chose doit donner et La maison du lac auraient été retirés des services de streaming, notamment Tencent Video, Youku, iQiyi et Migu Video.