Les plantes aident à maintenir l’état physique et mental

En ce qui concerne le traitement pour la santé, la première chose qui vient à l’esprit est généralement liée au traitement du corps physique et à la guérison de diverses maladies. Cette partie est essentielle et il faut toujours bien prendre soin de l’organisme. Mais ce dont nous allons parler dans cet article va un peu plus loin que cela. Car en plus du traitement du corps physique, il existe également des traitements qui affectent d’autres corps. Oui, nous avons plus de corps!

En plus du corps physique, chaque personne a un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Selon l’aspect de l’ésotérisme ou de la culture, ces corps acquièrent des noms et des compréhensions différents. Mais, pour faciliter la compréhension, on peut résumer de manière simplifiée que le corps émotionnel est le corps qui indique la santé des émotions, le mental de l’esprit et le spirituel de l’esprit.

Maintenant, revenons au sujet de l’article, si nous avons affaire au corps physique, pourquoi ne pas traiter aussi les autres corps? La science telle que nous la connaissons aujourd’hui se concentre davantage sur le corps physique, et certains aspects, comme la psychologie, traitent également du corps émotionnel et mental (même si elle l’appelle par d’autres noms et concepts). Cependant, en plus de la science, il existe des pratiques qui visent à traiter ces autres corps. Parmi eux, il y a la phytoénergétique.

La phytoénergétique fonctionne avec le traitement qui utilise des herbes. Cependant, contrairement à leur usage courant, qui vise à soigner les maux du corps physique, avec les propriétés physiques de la plante (nutriments, etc.), ce type de traitement utilise les énergies des plantes pour influencer le corps émotionnel, mental et spirituel des personnes. personnes.

Comme les humains, les plantes ont aussi un champ d’énergie en elles. Et, connaissant la puissance de chaque plante, nous pouvons traiter énergiquement plusieurs problèmes que nous avons. Tenant compte du fait que tout ce qui est traité dans le corps émotionnel, mental et spirituel finit également par affecter la bonne santé du corps physique, la phytoénergétique influence également la bonne santé dans son ensemble.

Si vous êtes intéressé par des traitements complémentaires et alternatifs, essayer des traitements utilisant des éléments de la nature est toujours une bonne idée. Car tout ce qui est naturel a une énergie plus pure à utiliser et qui peut nous être bénéfique. Veillez simplement à toujours consulter un spécialiste du sujet avant de commencer tout traitement. Votre santé (de tous les corps) est reconnaissante!

Article rédigé par Ricardo Sturk