Les plans post-lancement de Far Cry 6 incluent les méchants classiques, Stranger Things et Danny Trejo

L’une des meilleures parties de tout jeu Far Cry donné est sa prise en charge post-sortie. Ces jeux sont peut-être un peu les mêmes, mais Ubisoft pousse la franchise dans des scénarios assez fous, offrant des façons de jouer très différentes. Far Cry 6 ne semble pas différent – ​​l’éditeur prévoit une solide feuille de route de contenu post-lancement, et tout cela semble assez fou.

Premièrement, il y aura un tas de trucs distribués gratuitement aux joueurs. Il y aura des Insurrections hebdomadaires, de nouvelles missions pour traquer et éliminer les compatriotes d’Anton Castillo, qui vous récompenseront bien sûr avec de nouveaux équipements. Vous recevrez également six opérations spéciales – celles-ci se déroulent dans de nouveaux endroits et introduisent de nouvelles mécaniques. Vous êtes chargé de voler des armes chimiques hautement volatiles et d’atteindre un point d’extraction avant qu’elles ne surchauffent.

Sont également gratuites trois missions spéciales qui croisent des noms célèbres : Danny Trejo, Rambo, et Choses étranges. Oui, c’est un Far Cry 6 et Choses étranges croisement. Quel monde.

D’un autre côté, le pass de saison, inclus avec certaines éditions spéciales du jeu ou disponible séparément pour 39,99 €. L’attraction principale ici est constituée de trois épisodes DLC, chacun vous permettant de contrôler un ancien méchant de Far Cry : Vaas, Pagan Min et Joseph Seed. Prévus pour une sortie respectivement en novembre, janvier et mars, ces épisodes trippants se dérouleront un peu comme des voyous, comme illustré dans la bande-annonce ci-dessus.

De plus, le pass de saison donnera accès à Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition. Vous obtenez directement Blood Dragon dans le cadre de la passe de saison. Frais. Enfin, un ensemble d’équipement Blood Dragon est également ajouté, utilisable dans le jeu principal Far Cry 6 :

Une tenue : Ensemble d’équipement de dragon de sang

Deux armes : AJM9 et Kobracon

Un véhicule : Omega Enforcer

Un charme d’arme : KillStar

Un croc à louer : K-9000

Un véhicule Chibi : Blood Dragon Chibi

Phew! C’est une bonne quantité de choses, à la fois gratuites et pas si gratuites. Que pensez-vous de tout ce contenu supplémentaire pour Far Cry 6 ? Payerez-vous la passe de saison? Allez à l’envers dans la section commentaires ci-dessous.