Les plans mis au rebut de Deadpool 3 comprenaient un road trip Wolverine annulé par Disney

Selon Dead Pool star Ryan Reynolds, le plan original pour Deadpool 3 était de faire un film de style « road trip » à la suite de Deadpool et Wolverine. Sur Twitter, Reynolds a cherché à attirer l’attention sur le hashtag #BellLetsTalk pour aider à promouvoir la sensibilisation à la santé mentale. Dans un effort apparent pour aider le tweet à gagner en traction, Reynolds a également révélé l’original Deadpool 3 concept avant que Disney n’acquière Fox pour prendre le mercenaire dans une autre direction.

Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellLetsTalk tu peux faire la différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Style Rashomon. Pour de vrai. – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 28 janvier 2021

Le tweet de Reynolds se lit comme suit: « Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellLetsTalk, vous pouvez faire une différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Rashomon style. Pour de vrai. »

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Rashomon fait référence à l’histoire japonaise classique qui a influencé le film de 1950 Rashomon par Akira Kurosawa. Dans le conte original, une servante et une vieille femme rappellent toutes les deux la même histoire d’une confrontation entre elles, mais chacune rappelle la séquence des événements d’une manière différente qui en fait le héros. Nous ne pouvons qu’imaginer comment Logan verrait Deadpool depuis son POV, et vice versa.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure cette idée particulière avait progressé, ou si c’était le scénario sur lequel Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​dit qu’ils travaillaient dans les années qui ont suivi. Deadpool 2 a été libéré. Parce que Jackman s’était retiré du rôle de Wolverine après Logan en 2017, il aurait également fallu convaincre Ryan Reynolds pour le faire revenir dans la partie une dernière fois pour Deadpool 3. On ne sait pas si Jackman avait cédé avant que l’acquisition de Disney par Fox n’abandonne complètement le concept.

Après Deadpool 3 déplacé sa production aux studios Marvel, Reese et Wernick ont ​​quitté le projet avec Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin écrivant le nouveau scénario. Ce mois-ci, le patron de Marvel, Kevin Feige, a également confirmé qu’il était prévu que le film conserve une note R comme les deux premiers Dead Pool films. Il a également déclaré que le film se déroulerait dans l’univers cinématographique Marvel, ce qui ouvre la porte à de nombreuses autres possibilités créatives passionnantes, même si cela signifie que le film «road trip» de Logan est laissé pour compte.

La X Men La franchise sera également entièrement redémarrée maintenant que l’équipe de super-héros mutants est entre les mains de Disney. Feige a tease l’introduction du X Men dans le MCU à un moment donné dans le futur, bien que l’on ne sache pas encore quand cela pourrait se produire. Pour l’instant, il n’est pas prévu de faire X Men films, mais cela ne veut pas dire que les personnages ne peuvent pas apparaître dans un autre film MCU en premier. Dans une récente interview, Feige a noté que le rôle du nouveau Logan n’avait toujours pas été joué.

Quoi qu’il arrive Deadpool 3, nous ne le verrons pas exactement de si tôt. Avec tant d’autres productions Marvel déjà sur le plateau, tournage sur Deadpool 3 ne commencera le tournage qu’en 2022 au plus tôt. Une date de sortie n’a pas encore été fixée par Marvel Studios. Cette nouvelle nous vient de Ryan Reynolds sur Twitter.

