Les plans Kick-Ass 3 sont inexistants, mais il y a une dernière histoire à raconter

Cela fait trois ans que le mot d’un troisième versement de la Déchirer, foutre une branlée la franchise a commencé à circuler, et depuis lors, nous n’avons pas vu grand-chose sur l’évolution de ce développement, mais le créateur Mark Millar a maintenant fait une mise à jour bien nécessaire sur l’arrivée potentielle de Coup de pied 3. Le film original de 2010 était basé sur la bande dessinée de Millar, qui présentait des illustrations de John Romita Jr. et était centrée sur la vie du super-héros en herbe Dave Lizewski, dont les actions finissent par devenir virales sur Internet, ce qui le conduit à être l’instigateur d’autres personnes devenant leurs propres super-héros alors qu’il s’implique avec Mindy « Hit Girl » McCready et Big Daddy, un couple de justiciers qui tentent de faire tomber une famille de criminels.

Le film original de Kick-Ass comprenait la distribution d’ensemble d’Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Cage, Chloe Grace Moretz, Mark Strong et Christopher Mintz-Plasse dans la comédie sur le genre des super-héros, qui a reçu de nombreux éloges pour son caractère original et unique. prendre en charge le sujet mais en même temps réussi à attirer un certain nombre de plaintes pour violence et langage R-rated par rapport au personnage de 11 ans joué par Moretz, malgré le fait qu’il y ait beaucoup d’autres films impliquant des enfants violents qui en ont fini avec un ton beaucoup plus sérieux. Le film a donné naissance à une suite, qui a amené Jim Carrey entre autres, mais le film a subi des critiques mitigées de la part du public et des critiques qui ne le considéraient pas comme ayant le même attrait que son prédécesseur.

Malheureusement, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle sortie pour les super-héros de fortune, Mark Millar révèle que bon nombre des rumeurs entendues au cours des dernières années ont été très exagérées. S’adressant à ScreenRant, Millar a expliqué la situation et sa position sur la perspective d’un triple.

« Vous savez, c’est drôle, parfois quelque chose surgit à propos d’un troisième Kick-Ass, mais ce n’est jamais vrai. Ce qui se passe, je pense, c’est que l’un des acteurs originaux est interviewé à propos d’un autre film et on lui demandera : il y a un autre Kick-Ass’ et ils diront: ‘Eh bien, je ne sais pas peut-être’ et ensuite cela devient un titre, ‘Peut-être qu’un autre Kick-Ass est à venir.’ Mais en réalité, nous n’avons littéralement jamais eu de conversation à ce sujet. »

« Je parle à Matthew Vaughn trois fois par semaine, Matthew est l’un de mes meilleurs amis, et nous n’avons rien de prévu parce que je suis chez Netflix et il a des accords avec Apple et Kick-Ass est Universal. Donc il n’y a certainement pas plans, peut-être qu’à un moment donné dans le futur, nous avons une dernière histoire à raconter, qui est la grande intrigue finale. J’aime un peu l’idée de ça aussi, parce que pratiquement nous pouvons revenir un peu plus tard sur tous les personnages à différents endroits, il y a donc une histoire potentielle à un moment donné. Mais je prie pour que personne ne lise ceci et ne se trompe en disant que Kick-Ass 3 est en préparation, car il n’y a à 100% aucun plan pour le faire pour le moment. »

Donnez les avis de Kick Ass 2, il n’est pas surprenant qu’aucun des acteurs n’ait exprimé le souhait d’en faire plus, ce qui a conduit à suggérer qu’un redémarrage pourrait être envisagé, mais il semble qu’en ce qui concerne Millar, la franchise ne soit pas en cours préoccuper. En ce moment, Matthew Vaughn est réalisateur de L’homme du roi, une préquelle de 2014 Kingsman : les services secrets qui était basé sur la bande dessinée Les services secrets par Millar, et devrait maintenant arriver dans les salles ce Noël après un long retard de Covid.





