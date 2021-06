Les plans des marques automobiles pour mettre fin aux modèles à combustion et ne fabriquer que des voitures électriques

Les constructeurs automobiles réfléchissent déjà à un avenir 100 % électrique. S’il y a quelques années nous parlions des projets de transition électrique, nous avons maintenant déjà plusieurs marques qui ont daté la fin de leurs voitures à combustion. Ceux-ci sont le plans de différentes marques pour produire uniquement des voitures électriques et mettre de côté les voitures à essence ou diesel.

Des marques avec peu de modèles qui s’assurent de ne plus refaire de voitures à combustion aux grands groupes de marques qui ont fixé une date précise. Les limites d’émission de CO2 sont de plus en plus restrictives et pour les respecter, l’option la plus directe est de cesser de produire et de vendre des voitures à combustion. C’est ce qu’annoncent les différentes marques.

Pourquoi une voiture électrique a-t-elle moins d’autonomie qu’annoncée

Audi

Le premier était l’annonce de l’arrêt du développement de nouveaux moteurs à combustion. Enfin, à la mi-juin, ils ont annoncé que ils ne fabriqueront plus de voitures à essence ou diesel à partir de 2026. Pour le moment, l’électrification d’Audi est lente, mais ils ont déjà plusieurs voitures électriques telles que l’Audi e-Tron ou les nouvelles Audi Q4 e-Tron et Q4 Sportback e-tron. La date du constructeur allemand est quelque peu lointaine, mais elle montre la volonté de miser sérieusement sur la voiture électrique.

« Les plans de l’UE pour une norme d’émissions Euro 7 encore plus stricte représentent un grand défi technique et en même temps ont peu d’avantages pour l’environnement. Cela restreint extrêmement le moteur à combustion. Nous ne développerons plus un nouveau moteur diesel. adapter nos moteurs à combustion existants aux nouvelles directives sur les émissions », a expliqué Markus Duesmann, PDG d’Audi.

Groupe PSA : Citroën, Peugeot, Opel et DS

Le Groupe PSA (aujourd’hui Stellantis), qui comprend les marques Peugeot, Citroën, Opel, DS et Vauxhall, a annoncé déjà en 2019 que d’ici 2025 toute sa gamme de véhicules sera électrique ou hybride rechargeable.

Les usines de Vigo et Saragosse fabriquent déjà des voitures électriques. D’ici la fin de 2021, ils estiment qu’ils auront environ 23 véhicules électrifiés et d’ici 2025, l’objectif de l’entreprise est d’abandonner complètement les voitures à combustion.

Décret

Olivier François, PDG de Fiat, a annoncé un processus de conversion progressive de l’ensemble de sa gamme de véhicules en voitures électriques. « Il est de notre devoir de mettre sur le marché, dès que possible, des voitures électriques qui ne coûtent pas plus cher que celles à moteur thermique, en ligne avec la baisse du coût des batteries », a-t-il déclaré. Ce ne sera pas un processus immédiat, car Fiat a de nombreux modèles à combustion. La date fixée par Fiat est l’année 2030, quand le constructeur italien deviendra exclusivement électrique.

Gué

Le géant américain a annoncé en février que, en Europe, d’ici 2026 « Il sera capable de générer zéro émission », c’est-à-dire électrique ou hybride rechargeable, « devenant entièrement électrique en 2030 ». Le constructeur prévoit d’investir plus d’un milliard de dollars dans la modernisation de l’usine de production de Cologne, pour l’aider à moderniser sa gamme de véhicules et à éliminer les émissions de ses voitures particulières et utilitaires entre 2024 et 2026. Pour le moment, son grand pari sur l’Europe passe par le Mustang Mach-E.

General Motors

Avec un investissement de 27 000 millions de dollars, l’objectif de General Motors est de mettre fin des moteurs diesel et essence d’ici 2035. D’ici 2025, le constructeur vise à disposer de 30 modèles entièrement électriques et s’attend à ce que 40 % de ses modèles vendus soient « zéro émission ».

Fronde

Le constructeur japonais a été l’une des premières marques à annoncer qu’elle abandonnerait les voitures à combustion et à avoir fixé la date la plus proche. Comme l’a confirmé Ian Howells, vice-président senior de Honda Motor Europe, Honda cessera de vendre des voitures à combustion en Europe d’ici la fin de 2022.

Avant cette date, Honda misera sur les véhicules hybrides. Les plans mondiaux ne sont pas si ambitieux. L’entreprise propose que 40 % de ses voitures soient électriques ou à hydrogène d’ici 2030, mais ce ne sera pas jusqu’en 2040 quand 100% de leurs véhicules seront électriques.

Hyundai

Hyundai Motor Group a annoncé son intention d’adopter des voitures électriques ou à hydrogène, en vue de 2040 comme l’année où ils deviendront une marque entièrement électrifiée. Les limites sur la restriction des émissions pourraient accélérer cette date, mais pour le moment du groupe qui comprend les marques de Hyundai, Kia et Genesis, ils ont pour objectif de vendre un million de voitures électriques à partir de 2025.

Jaguar

En février 2021, la marque détenue par Jaguar Land Rover a annoncé ses plans de restructuration. Le groupe ambitionne d’atteindre la neutralité des émissions en 2039 et le premier changement passera par Jaguar. En 2025, le constructeur s’attend à ce que toutes les Jaguar soient électriques. Dans le cas de Land Rover, l’objectif est moins ambitieux et ils soulignent que d’ici 2030, 60 % de ses véhicules seront électriques.

Maserati

Les supercars de luxe seront également électriques. Au moins dans le cas de Maserati. La firme du groupe Fiat-Chrysler a confirmé, via Davide Grasso, PDG de Maserati, que tous les véhicules qui composent sa flotte seront électrifiés dans les cinq prochaines années.

MINI

MINI sera le La première marque de BMW à mettre fin aux voitures à combustion. La conversion commencera dans 2025, où MINI entend lancer le dernier modèle à combustion. L’intention est que d’ici 2027, la moitié des ventes de MINI soient des voitures électriques. Cependant, Oliver Zipse, président du directoire de BMW AG, explique qu’il faudra attendre « début 2030 » pour que MINI se transforme en une marque tout électrique et que le dernier modèle à combustion, lancé en 2025, cesse d’être commercialisé.

Intelligent

Intelligent C’est déjà une marque 100% électrique. Le constructeur du groupe Daimler AG dispose de plusieurs modèles électriques pour la ville, comme la Smart forfour EQ ou la Smart fortwo EQ. Les petits véhicules électriques qui, avec l’aide du Plan MOVES III, peuvent être obtenus à partir d’environ 15 000 euros.

Volvo

Avec la Volvo C40 Recharge, nous avons un exemple du style de véhicule que Volvo prépare pour l’avenir. En mars 2021, elle a annoncé que ses voitures à combustion cesseraient d’être vendues à la fin de cette décennie. Le constructeur s’attend à ce que d’ici 2025, la voiture électrique représente la moitié de ses ventes mondiales, tandis que le reste sera des hybrides. A partir de 2030, toutes les voitures Volvo seront 100% électriques et aussi ils ne seront vendus qu’en ligne.

Volkswagen

Ralf Brandstätter, directeur de Volkswagen, a déclaré que les moteurs essence et diesel dont ils disposent actuellement suffiront jusqu’à ce que la marque fasse la transition complète vers l’électrique. Coïncidant avec la mise en œuvre du règlement Euro 7, Volkswagen pointe vers 2030 comme date à laquelle il sera inévitable de dire la fin des voitures à combustion. Le constructeur allemand ne fixe pas de date précise à laquelle il cessera de vendre des voitures à combustion, mais ses dirigeants reconnaissent ouvertement que d’ici la fin de la décennie, les ventes de voitures électriques devraient dépasser 70 % du total.

Des constructeurs qui n’osent toujours pas marquer de date pour la fin de la voiture à combustion

« La technologie des batteries n’est pas encore là où elle devrait être », a déclaré Louis Camilleri, PDG de Ferrari. Alors que la plupart des marques sont déterminées à électrifier l’intégralité de leur parking, il existe également des constructeurs comme Ferrari qui ils ne sont pas convaincus de la transition totale, du moins à court-moyen terme.

De Daimler, groupe de Mercedes Benz, ont également exprimé des doutes quant à l’arrêt « prématuré » des voitures à essence et diesel. Bien que la marque vise 2039 comme date d’être complètement neutre en émissions de dioxyde de carbone, ils pensent toujours qu’il est « trop tôt » pour savoir à quoi ressemblera le marché en 2030.

Bien que certaines marques de BMW Oui ils ont annoncé leur projet d’électrification totale, le groupe allemand dans son ensemble n’a pas souhaité fixer de date. Selon un dirigeant de la marque en 2018, ils estiment qu’en 2030 au moins 70 % de leurs voitures auront encore un moteur thermique. Dans le cas de fabricants tels que Porsche, soulignent que les carburants synthétiques feront des voitures à combustion interne une alternative propre aux voitures électriques et revendiqueront leur existence. Quelque chose de similaire auquel ils pensent Toyota. Le constructeur japonais est actuellement un ardent défenseur des véhicules hybrides et travaille sur des moteurs à combustion fonctionnant à l’hydrogène.

