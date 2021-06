Les plans de vols spatiaux habités de l’Inde se concrétisent malgré les retards

Jusqu’à présent, l’envoi d’humains dans l’espace s’est limité aux programmes spatiaux de trois pays seulement : les États-Unis, la Russie (héritant de celui de l’ex-Union soviétique) et, les rejoignant au 21e siècle, la Chine. Mais un quatrième est sur le point de suivre : le Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), l’agence indienne d’exploration spatiale.

L’ISRO n’a pas peur de rêver grand. Le directeur de l’agence, K. Sivan, a évoqué stations spatiales et marche sur la lune . L’ISRO espère que le long chemin vers ces objectifs pourra commencer avec son premier programme de missions en équipage, Gaganyan (dérivé du sanskrit, signifiant « véhicule du ciel »). Mais le calendrier de Gaganyaan reste trouble – en grande partie grâce à la pandémie de COVID-19.

Certes, toutes les pièces se mettent en place. Les quatre premiers voyageurs spatiaux potentiels de l’ISRO récemment a passé environ un an en Russie , se familiarisant avec d’anciennes capsules Soyouz et simulant des conditions de vol spatial dans des centrifugeuses et des chambres sous pression. Maintenant, ils sont retournés en Inde, où ils vont commencer à s’entraîner sur la capsule Gaganyaan elle-même.

Pour s’assurer que ses voyageurs spatiaux sont en bonne santé, l’ISRO en avril a dévoilé un accord avec son homologue français. L’Inde et la France ont une longue histoire de coopération spatiale, et la France a beaucoup de connaissances en médecine spatiale qu’elle a déjà apportées à des programmes comme le Station spatiale internationale .

« Il est logique que les professionnels indiens de la médecine aéronautique se forment et apprennent des Français », a déclaré à 45secondes.fr Mukund Kadursrinivas Rao, directeur général du Center for Spatial Analytics and Advanced GIS à Bangalore, en Inde.

L’ISRO espère que de tels partenariats internationaux aideront à développer la technologie dont il a besoin pour envoyer des humains à long terme. À savoir, l’ISRO a dévoilé Cuisine spatiale indienne et un robot humanoïde pour les vols sans équipage. Rao dit que, plus près de chez lui en Inde, l’ISRO a testé d’autres aspects clés de Gaganyaan, tels que ses systèmes d’abandon de lancement et de rentrée.

Mais le spectre tragique de COVID-19 plane sur tout cela ; L’Inde est maintenant réouverture après une deuxième vague débilitante de la maladie. L’ISRO a consacré une partie de ses ressources à aider le système de santé tendu du pays – par exemple, approvisionnement oxygène liquide et équipement médical.

En attendant, de nombreux employés de l’agence ont dû rester chez eux. « C’était une étape difficile, je pense », a déclaré Rao, expliquant que cela perturbait des tâches importantes telles que l’assemblage et les tests du vaisseau spatial, des activités qui doivent être effectuées en personne.

« Il existe également de nombreuses industries contribuant aux missions, et elles aussi seraient affectées », a déclaré Rao.

Les plans prévoyaient que le programme Gaganyaan démarre avec deux lancements d’essais sans équipage, le premier étant prévu pour décembre 2020. Cette date est révolue ; maintenant, il semble que le premier lancement aura lieu vers la fin de 2021, le second en 2022.

Après cela, la troisième mission Gaganyaan transporterait les premiers astronautes historiques de l’ISRO en orbite. Au moins certains responsables du gouvernement indien voulaient que le lancement en équipage décolle en août 2022 , autour du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde moderne. Mais un ministre du gouvernement a récemment dit que cela n’arrivera pas avant 2023 .

Une pièce qui reste est de s’assurer que le vaisseau spatial – et les astronautes à bord – ne sont jamais hors de contact avec les contrôleurs sur Terre. Les stations au sol de l’ISRO sont concentrés dans l’océan Indien et en Asie du Sud-Est. Pour patcher le reste du monde, l’ISRO prévoit de lancer une paire de satellites relais de données. Un tel vaisseau spatial sera crucial même pour les missions sans équipage, selon Rao.

Gaganyaan n’est pas le seul projet de l’ISRO à subir des retards. La prochaine mission lunaire de l’ISRO, Chandrayaan-3 – qui cherche à mettre un rover sur la lune après son la dernière tentative s’est écrasée sur la surface lunaire en septembre 2019 – devait décoller plus tard en 2021. Maintenant, il semble avoir glissé en 2022.

