Les plans de Shang-Chi 2 et au-delà taquinés par le patron de Marvel, Kevin Feige

Président de Marvel Studios Kevin Feige pense déjà à une suite à la prochaine sortie MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le patron amoureux des casquettes de baseball pense que, sur la base des premières réactions, il y a beaucoup de potentiel non seulement avec le personnage principal, mais aussi avec le casting de soutien, ce qui signifie que nous pourrions voir beaucoup de Shang-Chi et du gang dans le MCU. futur.

« Les premières réactions aux personnages et aux [the movie] lui-même me donne un grand espoir que les gens voudront voir plus de ces personnages. Nous avons certainement beaucoup d’idées pour savoir où les emmener et où les mettre. Et exactement comme vous le dites, ce qui est si amusant, nous savons que le film fonctionne quand ce n’est pas seulement le personnage principal que les gens demandent, mais ce sont les co-stars ou les joueurs de soutien que les gens demandent. Et dans ce film en particulier, c’est encourageant parce que nous pensons qu’ils sont spectaculaires, et nous pensons qu’ils ont un grand potentiel à l’avenir. »

Le 25e film de l’univers cinématographique Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans le MCU. Avec Simu Liu comme personnage principal, Shang-Chi et la légende des dix anneaux reprend avec le personnage dix ans après avoir fui son père. Voulant mener une vie normale, il est bientôt ramené dans l’organisation clandestine des Dix Anneaux de son père, où il est obligé d’affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, le film met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

S’agissant d’une franchise en cours, on s’attend à ce que Shang-Chi et le reste des acteurs de soutien apparaissent à nouveau dans le MCU à un moment donné, mais Feige souhaite clairement que cela se produise rapidement. En plus de révéler que Marvel a déjà des idées sur l’endroit où aller avec une suite, Feige a récemment révélé qu’ils ne prévoyaient pas d’attendre longtemps pour ramener beaucoup de ces personnages. « Tous les personnages que vous rencontrez dans ce film – quelques-uns que vous avez déjà rencontrés, la plupart que vous rencontrez pour la première fois … nous savons que nous avons un succès entre nos mains lorsque nous faisons une projection test et que les gens sortent et demandez « Quand allons-nous revoir Shang-Chi ? » ou « Quand allons-nous voir les nombreux autres personnages de ce film? » La réponse est bientôt », a-t-il déclaré.

Mais qu’est-ce que Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 impliquer? Eh bien, pour l’instant, nous n’en avons aucune idée, mais l’acteur principal Simu Liu est tout aussi impatient de revenir et a même taquiné plusieurs indices sur ce à quoi pourrait ressembler ce retour. « Certainement, j’espère être de retour », a-t-il déclaré le mois dernier. « Là où nous nous sommes arrêtés dans le film y fait certainement allusion. Croisons les doigts. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

