Les plans de la saison 2 de WandaVision n’existent pas encore, déclare le réalisateur Matt Shakman

WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a nié tout projet de saison 2 de la célèbre série Disney +. WandaVision a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming de Disney en tant que première entrée de Marvel Cinematic Universe pour son ardoise Phase 4. WandaVision La saison 1 est sur le point de se terminer avec une finale de la saison cette semaine; cependant, il ne semble pas que le spectacle ait une fin définitive. En dépit du dernier épisode, la série a encore diverses questions sans réponse, notamment le mystère derrière les pouvoirs de Monica Rambeau, Quicksilver d’Evan Peters et un lien possible avec la franchise X-Men. Dans un tel scénario, laisser le spectacle sans aucune chance de renouvellement pour une autre saison laissera le public avec un cliffhanger.

Il est possible que la finale comporte un épisode plus long et essaie de terminer avec la plupart des questions répondues; pourtant, un épisode pour effacer toutes les spéculations ne suffira pas. S’exprimant sur Marvel’s WandaVision plans pour la saison 2, Shakman a déclaré à Collider.

« J’adore travailler chez merveille. C’est le meilleur endroit au monde. Ils sont si bons avec les cinéastes et j’ai eu un si bon voyage avec cette série. Nous n’avons aucun plan pour la saison 2 de WandaVision – cela pourrait bien sûr changer. Tout dépend de quelle est l’histoire. Nous étions très concentrés sur la narration de cette histoire en neuf épisodes et nous espérons parvenir à une conclusion satisfaisante et surprenante. «

Le public, cependant, n’aura peut-être pas à attendre longtemps pour continuer à WandaVision. Comme Kevin Feige l’a déclaré précédemment, WandaVision s’associera à la prochaine série Disney + Loki, qui se déroule également dans la phase 4 du MCU. De plus, l’émission sera également liée à Sam Raimi. Docteur Strange dans la folie du multivers, qui mettra également en vedette Elizabeth Olsen reprenant son rôle de Wanda Maximoff, désormais appelée Scarlet Witch pour la première fois dans le MCU. En ce qui concerne le développement du personnage de Monica Rambeau, il est confirmé que Teyonah Parris reviendra pour reprendre son rôle dans Capitaine merveille 2 aux côtés de Kamala Khan / Ms d’Iman Vellani. Merveille.

Il semble que l’intégration complexe d’histoires de Marvel dans la phase 4 nous maintiendra tous à la pointe et à jamais dans un état hallucinant. La série en neuf parties a déjà attiré de bonnes réponses de tous les coins et a ouvert la voie à un avenir plus attrayant pour le MCU. Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, le spectacle a donné à la franchise un coup de pouce parfait pour commencer de nouvelles entreprises de super-héros maintenant que la majorité des « Avengers » originaux ont pris leur retraite ou malheureusement, sont passés.

La vision hallucinante des problèmes de bandes dessinées de Marvel La vision et la sorcière écarlate et House of M ont prouvé que l’expérience de la minisérie de Marvel visant à se concentrer sur les personnages secondaires du MCU est un succès et a même permis au studio d’élargir les branches de l’univers par des progrès simultanés. de plusieurs histoires au sein du MCU, menant finalement à une entreprise de narration interconnectée. Après le dernier épisode de WandaVision, la phase 4 du MCU se poursuivra avec Le faucon et le soldat de l’hiver, suivie par Loki. La sortie du premier film MCU après Endgame, Veuve noire n’est pas encore sorti en salles.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming