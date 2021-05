Les plans de franchise de l’Armée des morts Zombie de Zack Snyder expliqués

Zack Snyder’s Ligue de justice est là et même s’il y a eu des rumeurs selon lesquelles HBO est tout à fait pour s’essayer au Snyderverse, il n’y a pas d’annonce officielle pour la même chose. Mais pas d’inquiétude, l’as réalisateur est prêt à créer sa toute nouvelle franchise dans un univers zombie à partir du prochain film, Armée des morts. Mais ce n’est pas là que ses plans se terminent car non seulement il a deux préquels prévus pour le film, mais il introduit également un scénario qui a le potentiel de se ramifier dans de nombreux autres projets à l’avenir. Un régal en effet!

Armée des morts

Comme vous devez déjà le savoir, l’Armée des morts de Zack Snyder est un film de braquage audacieux se déroulant au milieu d’une apocalypse zombie déchaînée. Mais par rapport aux films de zombies auxquels nous sommes habitués, grâce à la série Les morts qui marchent et les légions de films comme Snyder Aube des morts, Zombieland, Resident Evil, etc., le prochain thriller d’action de braquage de zombies va introduire un nouveau concept d’un monde post-apocalyptique rempli de zombies qui ne sont plus sans cervelle, lents ou faciles à distancer – ils sont terriblement intelligents et beaucoup plus meurtriers.

Armée des morts se déroule quelque temps après une épidémie de zombies contenue dans la tristement célèbre ville du désert du Nevada, Las Vegas, par le gouvernement. Ceux qui ont survécu et ont réussi à sortir de la ville ont maintenant commencé à vivre leur vie, ce qui inclut Scott Ward de Dave Bautista qui travaille maintenant dans un restaurant. Un jour, Hunter Bly d’Hiroyuki Sanada rencontre Ward et lui fait une offre à laquelle il ne peut pas résister – une grosse somme d’argent pour sécuriser les 50 millions de dollars cachés dans un casino de Las Vegas infesté de zombies avant que le gouvernement n’arme la ville. pour contenir le virus.

Vaincu par la cupidité, Ward accepte et rassemble une équipe de ses anciens associés et alliés pour atteindre le casino, ce qui comprend le dépassement de l’armée américaine qui garde la frontière fortement fortifiée autour de Las Vegas et bien sûr les hordes de zombies en liberté dans la ville. Sa fille séparée, Kate (Ella Purcell), le pousse en quelque sorte à l’inclure également dans sa dangereuse mission.

Mais lorsqu’ils atteignent Las Vegas, l’équipe découvre à quel point ils ont largement sous-estimé les zombies de la ville. L’armée des morts n’est pas les mannequins dégoûtants et mangeurs d’humains auxquels ils s’attendaient – ils sont rapides, semi-conscients, avancés, ont des réflexes améliorés, peuvent anticiper les attaques des humains et savent comment organiser et attaquer en tant que pack. Ce qui est plus terrifiant, c’est le fait qu’ils ont des dirigeants, appelés Alphas. En fait, sur le chemin du coffre-fort contenant l’argent, l’équipe sera prise en embuscade par une énorme armée de morts-vivants dirigée par un Alpha, Zeus. Il est terriblement intelligent et un combattant bien formé qui est en fait responsable du déclenchement de l’épidémie dans la zone 51, l’installation gouvernementale top secrète du Nevada. Comme il est un alpha, quand Zeus mord quelqu’un, il devient aussi un zombie Alpha. Et comme si ce n’était pas assez effrayant, il y a des hordes de toutes sortes d’animaux redoutables morts-vivants (le tigre zombifié que nous avons vu dans la bande-annonce n’est pas le seul) que l’équipe devra combattre pour survivre.

Mais cela devient bientôt le dernier de leurs soucis alors que le gouvernement anticipe sa date pour bombarder la ville. Alors, maintenant, ils devront naviguer dans une ville grouillante de zombies et sortir avant que tout ne soit détruit, y compris eux.

Ce que le film n’explorera pas en profondeur, c’est comment le virus a été créé et propagé en premier lieu. Est-ce le sous-produit d’une expérience gouvernementale secrète dans la zone 51 qui est devenue incontrôlable? Zeus était-il un scientifique attaché au projet qui a accidentellement ou volontairement propagé le virus? Heureusement, l’univers zombie que Snyder est en train d’établir avec Armée des morts sera exploré dans deux projets préquels – un film intitulé Armée des voleurs et une série animée, Armée des morts: Vegas perdu.

Armée des morts: Vegas perdu

Comme Armée des morts: Vegas perdu doit avoir lieu avant Armée des morts, pendant les premiers jours de l’apocalypse zombie, il est possible que la série animée explore l’origine du virus. On sait que la série verra de nombreux personnages de Armée des morts reprennent leurs rôles, comme Ward de Baustita, Kate Ward de Purnell, Vanderohe d’Omari Hardwick, Tig Notaro comme Marianne Peters et Cruz d’Ana de la Reguera. L’histoire racontera à quoi ressemblait leur vie avant et pendant la vague initiale de l’épidémie de zombies et comment ils ont essayé de sauver autant de vies que possible.

Il a été partagé que le principal protagoniste de la série sera Joe Manganiello dans le rôle de Rose, mais nous ne sommes pas si optimistes quant à l’avenir du personnage car il ne fait pas partie de Armée des morts, ce qui signifie qu’il finira par devenir un zombie ou se fera tuer en aidant les autres et le groupe mentionné ci-dessus à échapper à l’enfer que Las Vegas devient.

Armée des voleurs

Ce sera une autre préquelle de Armée des morts et a été décrit comme un « film de braquage de comédie romantique ». Il sera réalisé par Matthias Schweighöfer et suivra l’histoire de son personnage, Ludwig Dieter, du prochain film Netflix et se déroule à nouveau dans les premiers jours de l’épidémie de zombies. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le film, il est évident qu’il se concentrera sur l’histoire de Dieter, comment il s’est retrouvé au milieu d’une apocalypse zombie, a perdu tout ce qui lui était cher et comment il a connu Scott Ward, car en tant que selon la liste de distribution annoncée de Armée des morts: Vegas perdu, il ne sera pas avec le groupe quand ils s’efforceront de survivre à Las Vegas.

L’avenir de l’ambitieux univers zombie Army of the Dead de Zack Snyder

Alors que tout semble vraiment excitant sur le papier et que la puissance de la base de fans répandue de Snyder est déjà connue, seul le temps nous dira s’il y aura plus de versements explorant les différentes parties de l’univers zombie de Snyder car il y a encore beaucoup à dire. S’il est évident que certains membres du groupe sortiront définitivement de Las Vegas, nous ne savons pas quels seront les résultats de leurs actions. Vont-ils libérer par inadvertance les armées de zombies? Ou peut-être que, d’une manière ou d’une autre, le projet du gouvernement de bombarder la ville se retournera contre lui et ne fera que propager davantage le virus? Peut-être que l’équipe finira par se joindre aux zombies qui sont beaucoup plus avancés qu’on ne le pense? Qui sait!

On a Armée des morts sortant sur Netflix en mai et Armée des voleurs a déjà terminé le tournage, bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas encore été annoncée. C’est le succès de ces projets qui décidera si davantage d’histoires sur cette nouvelle ère de zombies seront racontées ou non. Être fans de Zack Snyder, on croise les doigts pour le premier!

Armée des morts sortira sur Netflix le 21 mai 2021.

