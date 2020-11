Les plans de fête de Noël de la famille Kardashian déclenchent des réactions négatives sur Twitter

Les Kardashian ont été accusés à plusieurs reprises de se comporter de manière irresponsable pendant la pandémie de coronavirus.

Les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur consternation lundi après que Khloe Kardashian a admis que la famille prévoyait d’organiser une fête de Noël malgré le climat actuel du coronavirus.

À la question d’un utilisateur de la plate-forme de médias sociaux, qui s’est inquiété de la possible annulation de l’événement, Khloe a admis que la famille prévoyait toujours de célébrer les festivités, avec quelques mesures de sécurité supplémentaires. Elle a écrit qu’elle priait pour que la fête de Noël ne soit pas annulée et a ajouté que l’exécution de tests COVID-19 avant le rassemblement pourrait être une option pour assurer le scénario le plus sûr possible.

Je ne prie pas! Je pense que ce sera évidemment beaucoup plus petit. Et je suis totalement d’accord avec ça! Mais nous célébrons définitivement Noël! Il devra simplement être petit et sûr. Peut-être faire des tests rapides avant ???? Nous devons penser à ce qui est le plus sûr – Khloé (@khloekardashian) 10 novembre 2020

Les gens ont rapidement réagi à la déclaration de la célébrité avec désapprobation, ce qui implique qu’elle et les membres de sa famille ont agi de manière irresponsable pendant la crise sanitaire, à laquelle 240241 Américains ont perdu la vie jusqu’à présent, selon Le New York Times.

«Pourquoi est-ce si difficile pour vous de rester à la maison? Ce n’est pas la fin du monde de ne pas organiser de fête, »a commenté une personne.

«Peut-être que ne pas organiser plusieurs fêtes pendant une pandémie mondiale est le plus sûr et vous êtes trop déconnecté pour vous en rendre compte? Juste moi? K », a ajouté un autre utilisateur.

«Vous savez que vos fans n’ont pas l’occasion de passer Noël avec leurs familles, n’est-ce pas? Que la plupart des gens manquent tous les jalons de cette année à cause d’une pandémie? L’égoïsme de votre famille est vraiment choquant. Vous continuez à organiser des fêtes quand le reste du monde verrouille la mer », a écrit une troisième personne.

Ce n’est pas la première fois que les Kardashian font face à des réactions négatives pour leur socialisation depuis le début de la pandémie. De retour en avril, BuzzFeed a rapporté que Kylie Jenner avait suscité la controverse après avoir publié des histoires sur Instagram essayant les produits Kylie Cosmetics avec son amie Stassie Karanikolaou dans la même maison, bien qu’elle ait été isolée séparément.

Frazer Harrison / Getty Images



Plus récemment, ils ont également été appelés pour célébrer les anniversaires de Kendall Jenner et Scott Disick avec des fêtes, et pour avoir organisé un voyage à l’occasion du 40e anniversaire de Kim Kardashian, après avoir partagé des photos. Vous pouvez voir les mises à jour d’anniversaire de Kim sur Twitter ici.

Mais ce ne serait pas une controverse Kardashian sans une réaction des deux côtés. Certains des partisans les plus dévoués de Khloe n’ont pas hésité à défendre la célébrité de ses détracteurs et de leurs commentaires négatifs. Ils lui ont envoyé des messages «d’amour» et ont exprimé leur enthousiasme face à la possibilité que la célébration ait lieu cette année.

«Ils feront des tests de covid comme ils l’ont fait pour les fêtes de Kim et Kendall s’ils décident d’en avoir un», a expliqué quelqu’un.