Les planètes les plus brillantes du ciel nocturne de décembre: comment les voir (et quand)

Le point culminant de ce dernier mois de 2020 est la conjonction extrêmement étroite («grande») entre Jupiter et Saturne le 21 décembre; leur rapprochement le plus proche depuis près de 400 ans. Pendant la majeure partie de décembre, ils sont distants de moins d’un degré; un spectacle saisissant. Les deux seront suffisamment hauts au-dessus de l’horizon sud-ouest au crépuscule pour obtenir de bonnes vues.

Après leur set, Mars, toujours assez brillant, occupera le devant de la scène. Et vers l’aube, longtemps après que Mars a quitté la scène, Vénus arrivera. Pour ceux qui assistent aux offices de Noël tôt le matin, il servira de version très convaincante de l’étoile de Bethléem: une éblouissante «étoile à l’est».

Mercure est la seule planète hors de la boucle visuelle ce mois-ci; trop près du soleil pour être vu.

Dans notre programme, rappelez-vous que lorsque vous mesurez la séparation angulaire entre deux objets célestes, votre poing fermé tenu à bout de bras mesure environ 10 degrés. Ici, nous présentons un calendrier ci-dessous qui fournit quelques-uns des meilleurs moments de visualisation de la planète et vous indique où chercher pour les voir.

Mercure

Mercure est en conjonction supérieure avec le soleil du 19 décembre et passe du ciel du matin au ciel du soir. Il est effectivement hors de vue pendant tout ce mois.

Vénus

Vénus continue sa descente avant l’aube en décembre alors qu’il monte environ 2¼ minutes plus tard chaque matin, et s’abaisse progressivement dans le ciel est-sud-est. Au début du mois, il se lève environ 2 heures 20 minutes avant le lever du soleil, mais à la veille du Nouvel An, il se lève moins d’une heure et demie avant le soleil; à peu près à la même heure à l’aube. Tôt le matin du 12 décembre, après environ 6 heures du matin, heure locale, regardez bas vers l’horizon est-sud-est pour voir un croissant de lune élancé, et Vénus sera assise à moins de 5 degrés en bas à gauche.

Terre

Terre passe par un changement de saison, lorsque le soleil arrive au point où il est le plus au sud de l’équateur céleste, à 5 h 02 HNE; le solstice. L’hiver commence officiellement dans l’hémisphère nord et l’été dans l’hémisphère sud.

Mars

Mars continue de s’estomper en s’éloignant de la Terre. Le 1er décembre, il semble encore assez éblouissant; une tache de lumière jaune-orange brillant à une magnitude de -1,1 contre la faible constellation zodiacale des Poissons les Poissons. Mais d’ici la Saint-Sylvestre, sa luminosité aura diminué de plus de 50%, s’étant atténuée à une magnitude de -0,2 et sa distance de nous ayant augmenté de 23,3 millions de miles (37,5 millions de km). Le 23 décembre, alors que l’obscurité tombe, notez que Mars est assis à moins d’une demi-douzaine de degrés au-dessus de la lune gibbeuse croissante.

Jupiter et Saturne

Jupiter et Saturne continuer à se rapprocher les uns des autres, en route vers leur «grande conjonction» le soir du 21 décembre. Le soir du 16 décembre, environ 45 minutes après le coucher du soleil, bas au sud-ouest, ils ne sont séparés que de 0,5 degré , avec Jupiter apparaissant en bas à droite de Saturne. Saturne apparaît environ 1/11 aussi brillante que Jupiter. Et apparaissant à environ 6 degrés au-dessous d’eux est un mince ruban de croissant de lune, juste deux jours après la nouvelle phase. Le soir du 17 décembre, les deux planètes seront un peu plus proches, tandis qu’une lune légèrement plus large se sera déplacée d’environ 10 degrés vers leur coin supérieur gauche. Enfin, le 21 décembre, environ 45 minutes après le coucher du soleil, regardez bas vers l’horizon sud-ouest pour une vue sur la grande conjonction tant attendue. Ces deux géantes gazeuses du système solaire seront séparées de seulement 0,1 degré ou 6,1 minutes d’arc, le plus proche qu’elles soient apparues l’une par rapport à l’autre depuis 1623. Jupiter apparaîtra en bas à gauche de Saturne. Les deux planètes seront suffisamment proches pour voir dans le même champ de vision d’un oculaire haute puissance. À la fin du mois, les deux planètes, séparées de 1,2 degrés l’une de l’autre, se coucheront environ une heure et 45 minutes après le coucher du soleil, juste à la fin du crépuscule du soir.

