Les plaidoyers de Britney Spears pour la libération de la tutelle entendus dans une nouvelle bande-annonce de doc

Après la sortie du New York Times de « Framing Britney Spears » pour FX et Hulu, Netflix partage sa propre vision de l’affaire très médiatisée de la tutelle de Britney Spears dans son propre documentaire, qui sera diffusé plus tard ce mois-ci.

Le documentaire, intitulé « Britney vs. Spears », examinera de près la tutelle controversée qui a gardé le père de la pop star, Jamie Spears, responsable de ses décisions financières et personnelles.

Bien qu’elle suive le même cas que son prédécesseur Hulu, la réalisatrice Erin Lee Carr assure aux téléspectateurs que leur point de vue sur l’affaire approfondira la politique de l’arrangement, partageant des informations nouvelles et mises à jour.

« Je veux juste retrouver ma vie », a taquiné l’icône de la pop de 39 ans lors de l’ouverture de la nouvelle bande-annonce de Netflix, publiée mercredi.

La bande-annonce présente l’enquête de Carr et de la journaliste Jenny Eliscu sur l’affaire et la vie à laquelle Britney a fait face depuis sa rupture publique en 2008. ? » Carr demande.

La bande-annonce taquine également la découverte d’informations financières clés et les raisons pour lesquelles Jamie Spears a exercé une emprise si étroite sur la tutelle au cours de la dernière décennie.

L’avocat de Britney Spears, Mathew S. Rosengart. Valeria Macon / AFP via Getty Images

« Il y avait des incitations financières pour Jamie et pour les avocats », a déclaré Carr à Eliscu.

En plus d’examiner les détails confidentiels divulgués à divers moments de l’affaire, le clip utilise des images brutes des diverses comparutions et témoignages de Spears devant le tribunal.

« Je mérite d’avoir les mêmes droits que n’importe qui, ça fait 13 ans et c’est suffisant », déclare Spears.

Corey Baily tient un drapeau alors que lui et d’autres partisans de la pop star Britney Spears participent à un rassemblement #FreeBritney près du Lincoln Memorial Reflecting Pool le 14 juillet 2021. Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Bien que la bataille juridique entre Spears et son père soit toujours en cours, Jamie Spears a demandé la fin de la tutelle plus tôt ce mois-ci, à la suite de sa déclaration précédente disant qu’il finirait par démissionner.

La chanteuse de « Toxic » a dénoncé publiquement la sortie de précédents documentaires réalisés à son sujet, dans un post Instagram de mai, les qualifiant de « si hypocrites ».

Spears n’a pas encore commenté la sortie du prochain documentaire Netflix.

Quand est diffusé le documentaire Netflix de Britney Spears ?

La date de sortie de « Britney vs. Spears » est le 28 septembre 2021.