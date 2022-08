Les pistes de Mario Kart 8 Deluxe Datamine du DLC Wave 3 sont révélées par une source Reddit

Sky High Sundae, une toute nouvelle fonctionnalité de la série Mario Kart, faisait partie de NintendoLa nouvelle vague du DLC Booster Course Pass pour Mario Kart 8 Deluxe.

Suite à la révélation de Nintendo, une vidéo a pris tout le monde en ligne par surprise. Il a été déclaré que Coconut Mall, un cours qui a d’abord été publié pour la Wii, recevra une modification mineure.

La dernière barrière que les joueurs doivent surmonter avant de franchir la ligne d’arrivée dans la version mise à jour est un groupe de pilotes Shy Guy qui effectueront des retournements de beignets erratiques dans le but de ralentir les joueurs.

Le clip qui illustre l’amélioration et comment les Shy Guys tentent de vous faire dévier de la piste est publié ici parce que quelque chose comme ça est le plus beau montré en action.

Après avoir attiré l’attention, la vidéo de la princesse Peach frappée par un gars timide après avoir été frappée par un obus rouge a amassé plus de 33 000 likes et plus de 700 000 vues.

De toute évidence, le Web ne peut vraiment pas éviter les possibilités de mèmes offertes par ce joyau le plus récent.

Les Shy Guys participent essentiellement au même tournoi de beignets que Mordecai et Rigby participent pour tenter d’obtenir une apparition sur leur programme de flic préféré dans l’épisode Carter et Briggs de Regular Show, selon cette analyse vidéo hilarante publiée par @TheNCSmaster .

Bien qu’il ait directement mentionné Saul, @ElliotDuby a fait allusion à l’épisode Breaking Bad où Walter White perd le contrôle et commence à faire tourner des beignets dans la Dodge Challenger SRT8 rouge de Walter Jr.

La chose la plus drôle, cependant, était la page hors contexte de Ronald McDonald, @McDonaldsOOC, qui a tweeté cette vidéo amusante du bon vieux Ron tourbillonnant dans un étrange mobile McDonald’s.

Cependant, il existe une possibilité évidemment illimitée pour les mèmes, et ceci n’est qu’un échantillon des plus de 2 800 messages de phrases liés. Voir la collection complète dans le tweet initial, qui est mentionné ci-dessus.