Les pires mobiles de l’histoire selon la plus grande communauté Android sur Internet

Certains mobiles traversent le marché sans douleur ni gloire et d’autres laissent leur empreinte, bien que mauvaise.

Reddit est devenu au fil des ans le forum le plus important sur Internet. Il compte environ 330 millions d’utilisateurs du monde entier qui partagent leurs heures entre les différentes communautés de la plateforme et, là, il y a un très nombreux sur le thème Android.

La communauté Reddit Android compte plus de 2 millions d’abonnés et ils sont généralement créés presque quotidiennement sujets intéressants avec des nouvelles, doutes ou tout autre aspect connexe. L’un des derniers plus populaires a été une conversation sur ce qui a été le pire téléphone Android qu’ils aient eu et des conclusions très intéressantes peuvent être tirées des résultats.

Le plus noté

Dans le fil susmentionné, l’un des mobiles les plus notés était le LG G3 auquel de nombreux utilisateurs attribuent, entre autres subtilités, sa surchauffe, sa mauvaise autonomie ou son dysfonctionnement d’Android Lollipop.

Suivant sur la liste téléphones que je n’aurais jamais dû acheter c’est lui HTC Thunderbolt. À ce terminal qui est déjà décédé, puisqu’il a environ dix ans, les utilisateurs de Reddit l’accusent de mauvaises performances de la batterie, surchauffe ou problèmes de performances d’enregistrement avec les jeux et la lecture vidéo.

Le Nexus P6 n’est pas bien sorti du forum. Les problèmes de batterie et les redémarrages insensés sont déjà bien connus à leur sujet, ce qui n’est pas passé inaperçu par les utilisateurs de Reddit. Mauvaise batterie, chauffage excessif, problèmes avec le matériel et le système de démarrage sont quelques-uns des inconvénients notés dans le fil.

Le Samsung Galaxy S6 a aussi son truc. Ceci est attribué un très mauvaise gestion de la RAM, problèmes de batterie ou détérioration très notable du fonctionnement global après un an.

Pour en revenir à Nexus, un autre modèle qui ne semble pas avoir complètement convaincu la communauté était le Nexus 5X. La batterie et écran de ce smartphone a posé de nombreux problèmes et ce n’était pas la seule chose. Plusieurs critiquent le Fonctionnement de la puce Snapdragon 808 dedans, en plus d’un gestion de la RAM douteuse qui a pénalisé l’utilisation de plusieurs applications en même temps.

Le LG G6 n’est pas non plus sorti du forum Reddit. Là, ils ont pu lire des critiques sur son potentiel gaspillé à cause de mises à jour lentes, durée de vie de la batterie terrible, mauvaise personnalisation de la propre couche de LG sur Android ou plante au démarrage.

La liste s’étend à de nombreux autres terminaux car, rappelez-vous, tout cela est basé sur les opinions personnelles des utilisateurs et, pour les goûts de couleur et pour les jardins de fleurs. En tout cas, si vous en vouliez plus, il y avait aussi des critiques à son encontre. HTC One V, Asus Zenfone 2, Xperia M4 Aqua, OnePlus X ou le Moto G6.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂