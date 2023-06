2017 a été une sacrée année pour le box-office et bien qu’il y ait eu de nombreux points positifs, 2017 n’a tout simplement pas été en mesure de le rassembler, et c’est très probablement à cause d’une poignée de titres sur cette liste des pires films de l’année selon Rotten Tomatoes. Il est important de noter que tout cela est conforme aux mesures de Rotten Tomatoes et non à notre point de vue sur les films qui ont demandé beaucoup de travail et d’argent pour être réalisés.





Des films comme Fantôme dans la coquille et Ligue des Justiciersqui ont également été réprimandés par les critiques, cependant, restent solides comme le meilleur des pires films de 2017 et figurent dans le top 20 des pires films sortis cette année-là selon Rotten Tomatoes.

Cependant, cette liste est réservée aux 10 pires films de 2017 et il y a quelques films incroyablement mauvais sur cette liste particulière.

Mise à jour juin 2023 : Pour garder cet article frais et pertinent en ajoutant plus d’informations et d’entrées, cet article a été mis à jour par Gaurav Krishnan pour présenter les pires films de 2017 selon Rotten Tomatoes.

dix Tous les yeux sur moi – 18 %

Images de tension

Rien ne rappelle plus le hip-hop vintage qu’avec un film mettant en scène le légendaire Tupac Shakur. Tupac a défini la scène hip-hop des années 90, en particulier la scène et le mouvement rap de la côte ouest de son vivant, et il reste à ce jour une figure vénérée et dont on se souvient affectueusement.

Tous les yeux sur moi, un biopic sur le rappeur légendaire réalisé par Benny Boom a cependant été un désastre complet. Tout en essayant de dépeindre la vie de Tupac depuis ses débuts modestes et troublés, ses difficultés financières et sa vie personnelle en dehors de sa musique, de son jeu d’acteur, de son emprisonnement et des guerres de gangs dont il faisait partie et qui ont finalement conduit à sa mort prématurée, le film était censé être un portrait révélateur de la vie du rappeur prolifique, mais il a été mal conçu et exécuté malgré la performance louable de Demetrius Shipp Jr. en tant que Tupac.

Le film a reçu un contrecoup important de la part d’amis et de la famille proches du défunt rappeur et a été jugé sous-dramatisé et historiquement inexact. Le film a également à peine exploré le fonctionnement interne de l’esprit de Tupac et son point de vue et comment les événements de sa vie ont façonné la personne qu’il est devenu.

9 La Maison – 17%

Images de Warner Bros.

Le Will Ferrell-dirigé La maison pourrait être considéré comme un favori culte dans les années qui ont suivi sa sortie. Cependant, il n’a reçu qu’une note de 17% sur Rotten Tomatoes en 2017. Le film explore l’histoire de la façon dont un couple démarre un casino souterrain dans la maison de leur ami afin de payer les études de leur fille.

Will Farrell met en scène une performance typique de Will Farell aux côtés d’Amy Poehler, ce qui rend le film plus intéressant en raison de la chimie à l’écran et des prouesses comiques du couple, mais le film a explosé au box-office cette année-là, ne rapportant que 34 millions de dollars dans le monde contre un budget de 40 millions de dollars. Jeremy Renner figure également dans le film, mais aucun des acteurs n’a pu sauver le film des pièges de la médiocrité.

8 La Tour Sombre – 16%

Sortie de Sony Pictures

Réalisé par Nikolaj Arcel La tour sombre est basé sur la série de romans en huit parties de Stephen King du même nom, qui pourrait avoir un redémarrage de la télévision en cours selon les derniers rapports. Le film était à l’origine destiné à être le premier volet d’une série de films illustrant les livres, cependant, il a été déçu au box-office et a reçu de mauvaises critiques et notes.

Classé 16% sur Rotten Tomatoes en 2017, le film met en vedette Idris Elba et Matthew McConaughey dans ce qui est un film d’action fantastique de science occidentale se déroulant dans la ville futuriste de New York et une réalité parallèle appelée Mid-world, et l’histoire tourne autour d’une structure mythologique appelée la tour sombre, qui peut modifier et contrôler plusieurs réalités. Malgré des critiques négatives de la plupart des critiques, la performance d’Elbe a suscité des éloges et le film a rapporté 113 millions de dollars dans le monde contre un budget de 66 millions de dollars, ce qui était sa seule grâce salvatrice.

7 La Momie – 16%

Images universelles

Le 2017 La momie le redémarrage avait beaucoup de choses à faire au moment de la production, d’autant plus qu’il mettait en vedette Tom Cruise en dehors d’Annabelle Wallis et Russel Crowe. Il était destiné à revigorer et à lancer la prochaine phase de la franchise Mummy et de l’univers sombre à la suite des vieux films de Brendan Fraser et Rachel Weisz du début des années 2000.

Réalisé par Alex Kurtzman, le film a fait un flop spectaculaire et a été fortement critiqué par la critique, et a reçu de terribles critiques. Il n’a pas non plus atteint le seuil de rentabilité au box-office. Même le casting stellaire et le CGI élaboré n’ont pas pu sauver ce film du tanking et Kurtzman concédera plus tard en 2022 que le film était « probablement le plus gros échec de [his] vie. »

6 Transformers : le dernier chevalier – 15 %

Paramount Pictures

Alors que l’intrigue était apparemment intrigante dans sa conception pour la prochaine édition du Transformateurs série en Transformateurs : Le dernier chevaliercentré sur la mythologie anglaise ancienne et les goûts du roi Arthur et de Merlin et de leur rendez-vous avec les Transformers ainsi que les fondements de la Seconde Guerre mondiale, le film aurait dû faire mieux qu’il ne l’a fait en 2017.

Réalisé à nouveau par le réalisateur de retour Michael Bay, l’histoire suit Cade (Mark Wahlberg) et Bumblebee dont les chemins se croisent avec Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins), le gardien d’un talisman qui peut aider Cade et les Transformers à sauver le monde des Autobots. Le film a été un désastre au box-office et a reçu de vives critiques pour être l’une des pires réinventions et réécritures de la légende arthurienne, considérée comme bien pire que celle de Guy Ritchie. Roi Arthur: Légende de l’épée qui a également été publié cette année-là.

5 Le film Emoji – 9%

Sortie de Sony Pictures

Venant au bas des cinq pires films de 2017, le film d’animation Le Film Emoji était une abomination absolue. Il a fait ses débuts avec une cote Rotten Tomatoes de 0%, et il est plutôt surprenant qu’il se soit retrouvé avec une cote de 9% à la fin. Le film a eu un accueil assez controversé car il a remporté un succès commercial de plus de 217 millions de dollars au box-office, mais a été absolument vilipendé par les critiques du monde entier et fortement critiqué dans tous les domaines. Bien qu’il s’adresse principalement à un public plus jeune, il est toujours largement considéré comme l’un des pires films d’animation de tous les temps.

4 The Nut Job 2 : Noisette par nature – 9 %

Films routiers ouverts

Encore un autre film d’animation sur cette liste est The Nut Job 2: Noisette par nature. Bien qu’il n’y ait vraiment pas grand-chose à dire sur ce film, à part le fait qu’il s’agit d’un film d’animation mal exécuté avec sans doute une animation de qualité B et des blagues plates sans personnages mémorables et juste une histoire mal conçue, il rivalise sûrement avec Le mouvement Emoji pour le titre du pire film d’animation jamais réalisé. Le film d’animation était l’un des pires films de 2017 et n’a pas réussi à impressionner le public ou les critiques et bien que Le film Emoji était au moins un succès commercial, Le travail de noix 2 était une débâcle complète et totale.

3 Bagues – 7%

Paramount Pictures

Il y a eu tellement de suites à l’original L’anneau film d’horreur qu’il est difficile de compter. L’extension 2017 de la série, Anneaux, était loin d’être proche de l’un de ses prédécesseurs en termes de représentation et d’impact et a également emprunté le même scénario de la bande maudite et du fantôme maléfique Samara. Il est sûrement temps que cette intrigue particulière change, car elle est plutôt exagérée maintenant.

Le film a été traîné inutilement et plutôt que d’être un film d’horreur effrayant et effrayant, c’était juste monotone et épuisant. Au final, le film a rapporté 81 millions de dollars au box-office contre un budget de 25 millions de dollars, mais c’est toujours un film médiocre dans l’ensemble.

2 Bouh de Tyler Perry ! 2: Un Halloween Madea – 6%

Porte des Lions

Venir au numéro deux sur cette liste est un film sur lequel même les fans les plus ardents de Tyler Perry (s’il y en a) insisteraient sur le fait qu’il est nul. Huer! 2 est un échec total du jeu d’acteur à la réalisation et au scénario et même l’humour est terne, sec et tombe à plat dans plusieurs cas. Il est à peu près certain que la plupart des gens qui ont regardé le film dans les salles voudraient sûrement récupérer leur argent. Avec une note de 6% Rotten Tomatoes a à juste titre classé le film comme l’un des pires de 2017, et il devrait en fait être numéro un sur la liste.

1 Je viens de commencer – 5 %

Images vertes larges

Juste de commencer est une puanteur absolue du début à la fin. On pourrait penser qu’un film mettant en vedette Morgan Freeman et Tommy Lee Jones avec leur formidable présence à l’écran serait au moins quelque peu intéressant. Cependant, même la paire d’acteurs légendaires n’a pas pu sauver la journée du film car ils semblent indifférents et peu impressionnés par le scénario et la réalisation catastrophiques; on peut presque le voir sur les visages de Jones et Freeman.

Le film ne va nulle part et est aussi ennuyeux et sans vie que possible. Évalué à 5 % Juste de commencer est le pire mouvement de 2017 selon Rotten Tomatoes, mais avec le recul, il devrait être numéro deux derrière Huer! 2.