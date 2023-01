Les pilotes de la nouvelle série animée de natation pour adultes seront présentés en première lors d’un événement organisé par M. Night Shyamalan

Pour tous ceux qui sont des fans de longue date du bloc de programmes de fin de soirée bien-aimé de Cartoon Network Adult Swim et de sa sélection variée de contenus animés, il y a maintenant des nouvelles passionnantes. Selon un rapport de ComicBook, un événement spécial sur Adult Swim présentera non seulement un mais quatre nouveaux pilotes de série pour le réseau, et sera animé par le gourou du non conventionnel, M. Night Shyamalan. L’événement est en l’honneur du prochain film très attendu du réalisateur Frappez à la cabine (2023), et devrait être diffusé à « minuit ». L’annonce a été découverte par @Swimpedia sur Twitter, et la publication comprenant la promo officielle de l’événement peut être visionnée ci-dessous.

La promo donne un aperçu divertissant des pilotes animés, et chacun semble se démarquer parfaitement par lui-même. Adult Swim est connu depuis longtemps pour ses projets de comédie plus adultes, expérimentaux et absurdes qu’il sous-traite à divers studios et se mêle à un certain nombre de séries animées classiques populaires. Les choix du réseau ont rarement été déçus, et ces nouvelles émissions à venir semblent jusqu’à présent faire l’affaire.

Les aperçus que nous obtenons sont brefs, mais le premier des quatre est Oh mon Dieu, oui !, qui semble avoir un élément futuriste hip-hop, avec des voitures volantes. La seconde est Ville humide, qui, de par son nom, semble graviter autour de monstres marins à l’aspect sauvage. Le troisième pilote est Macbeth avec des dinosaures, qui vient de se baser sur le nom semble être un candidat formidable. Comme on pouvait s’y attendre, il met en vedette un groupe de personnages de dinosaures parlants et excentriques. Le quatrième et dernier pilote est Yénor, et nous voyons deux personnages idiots regarder à l’intérieur d’une mallette très lumineuse et très floue. La promo se termine par un sondage officiel sur le fil Twitter d’Adult Swim où les fans peuvent voter pour le pilote qu’ils aiment le plus. Cependant, il semble que le sondage soit terminé depuis, donc le public devra attendre et voir sur le coup de minuit mercredi lequel sera choisi, sinon peut-être plus d’un.





L’héritage attachant de la natation pour adultes

Alors que Cartoon Network lui-même a définitivement subi quelques changements au cours des dernières années, débranchant de manière controversée un certain nombre de dessins animés classiques qui ont fait grimper la popularité du réseau pendant des années, son bloc de fin de soirée Adult Swim a résisté à l’épreuve du temps. Depuis ses débuts en 2003, il a présenté une liste unique et impressionnante d’émissions animées sur le thème des adultes telles que Space Ghost d’un océan à l’autre, Aqua Teen Force de la faim, Sealab 2021 et Poulet Robot. Des séries animées japonaises classiques ont également été présentées, notamment Cowboy Bebop, Trigun, Dragonball Zet Inuyasha. La programmation crépusculaire est depuis longtemps un incontournable pour sa cible démographique, qui pendant longtemps était presque entièrement nostalgique de la génération Y et des adultes.

Bien plus récemment, le réseau a subi des changements notables. Aqua Teen Force de la faim revient avec de nouveaux épisodes. De plus, après un examen minutieux de la controverse entourant l’une de ses émissions en cours les plus populaires, Rick et Morty, Adult Swim a licencié le co-créateur de l’émission, Justin Roiland, pour des allégations de violence domestique. La septième saison de l’émission est toujours au programme, bien qu’avec les changements nécessaires, et elle ne respectera donc probablement pas sa première date limite cette année.

Avec l’introduction prochaine d’au moins une nouvelle émission sur le réseau, Adult Swim vise clairement à garder sa programmation aussi fraîche et unique que possible, en s’en tenant à ses canons de projets de comédie expérimentale de haute qualité provenant de petits studios plutôt que du grand public. Sa formule a fonctionné pendant les 20 dernières années et pourrait certainement fonctionner pendant encore vingt ans.