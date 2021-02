Les pièges à mouches Vénus produisent des champs magnétiques lorsqu’ils mangent

Plantes carnivores appelées Pièges à mouches Vénus (Dionaea muscipula) attirent les insectes entre leurs feuilles rougissantes avec un nectar parfumé. Lorsque ces plantes affamées d’insectes s’attaquent à leur proie sans prétention, elles génèrent un champ magnétique mesurable, selon une nouvelle étude.

Les plantes champ magnétique est plus d’un million de fois plus faible que la Terre. Plutôt que de servir une fonction pour la plante, ce champ magnétique est probablement un sous-produit de l’énergie électrique qui circule à travers ses feuilles, a déclaré l’auteure principale Anne Fabricant, doctorante à l’Université Johannes Gutenberg de Mayence et à l’Institut Helmholtz de Mayence en Allemagne. Pourtant, c’est l’un des premiers champs de ce type jamais détectés dans les plantes.

«Partout où il y a une activité électrique, il devrait également y avoir une activité magnétique», a déclaré le fabricant à 45Secondes.fr. Les lois de l’électromagnétisme dictent que tout ce qui a un courant électrique génère également un champ magnétique; et cela inclut les humains, les animaux et les plantes. En fait, c’est un phénomène tellement courant chez les êtres vivants qu’un nom y est associé: le biomagnétisme. Mais si de nombreuses recherches se sont concentrées sur de tels champs magnétiques chez les humains et les animaux, peu de choses ont été faites pour comprendre le biomagnétisme dans le monde végétal.

Dans la nouvelle étude, Fabricant et son équipe ont utilisé de minuscules capteurs en verre appelés «magnétomètres atomiques» qui contiennent une vapeur d’atomes sensibles aux champs magnétiques, selon un communiqué. Ils ont ensuite déclenché de l’énergie électrique, sous la forme d’un potentiel d’action, pour traverser le piège à mouches de Vénus. Potentiels d’action, qui se produisent également chez l’animal et l’homme systèmes nerveux , sont des rafales d’énergie électrique qui permettent aux cellules de communiquer.

Les potentiels d’action remplissent une fonction «vitale» pour le piège à mouches de Vénus, incitant la plante à fermer ses feuilles autour des insectes qui touchent les poils sensibles sur les feuilles des plantes, a déclaré le fabricant.

Mais les chercheurs ont stimulé la plante d’une autre manière, en utilisant la chaleur. Ils ont découvert que lorsqu’il était stimulé, le piège à mouches de Vénus créait un champ magnétique jusqu’à une force de 0,5 picotesla. C’est similaire aux niveaux générés par l’influx nerveux chez les animaux, selon le communiqué.

Des champs magnétiques n’ont été détectés que dans deux autres plantes avant cette étude, une algue unicellulaire et une plante de haricot, a déclaré le fabricant. Mais ceux-ci ont été mesurés à l’aide de magnétomètres à dispositif d’interférence quantique supraconductrice (SQUID), qui sont tout aussi volumineux que leur nom et doivent être refroidis à des températures extrêmement basses, a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont mesuré le champ magnétique autour des pièges à mouches de Vénus à l’aide de magnétomètres atomiques. (Crédit d’image: Anne Fabricant)

«C’est passionnant de démontrer des mesures biomagnétiques végétales à l’aide de magnétomètres atomiques, qui fonctionnent à température ambiante et peuvent être portables et miniaturisés», a déclaré le fabricant. « Le fait que nous ayons pu détecter les champs magnétiques donne quelques indications sur la façon dont les courants électriques sont distribués dans le piège. » Les chercheurs espèrent mesurer des champs magnétiques encore plus petits dans d’autres espèces végétales, selon le communiqué.

Les résultats ont été publiés le 14 janvier dans la revue Rapports scientifiques .

