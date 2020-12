Les pièges à la maison seuls sont des avocats de la défense complètement légaux

Alors que plusieurs des fous créatifs de Kevin McCallister Seul à la maison sont très dangereux et potentiellement mortels, ils ne semblent pas sortir des limites de la loi. Sur Twitter, l’avocat de la défense Mike Buresh a approfondi la légalité du film avec une série de tweets pour déterminer si ce que faisait Kevin était réellement légal. Comme Seul à la maison se déroule à Chicago, Buresh s’est référé à la loi de l’Illinois pour ses conclusions, déclarant finalement que le défenseur de huit ans n’enfreint pas la loi.

«La disposition de la loi de l’Illinois qui autorise le recours à la force pour défendre un logement est assez permissive», explique Buresh. « Les actes initiaux de Kevin, la poignée de porte chauffée sur la porte d’entrée et la torche à l’intérieur de la porte arrière, constituaient une force susceptible de causer la mort ou de graves lésions corporelles. Cependant, ces actes étaient autorisés en vertu de l’article 7-2 (a) (2) parce qu’il croyait raisonnablement que ses actes étaient [necessary] pour empêcher la commission d’un crime dans le logement, à savoir. Cambriolage résidentiel (crime de classe 1). «

L’avocat ajoute: « Après ces premières rencontres, Harry et Marv ont exprimé leur intention explicite d’infliger des violences personnelles à Kevin, rendant les actes ultérieurs de Kevin autorisés en vertu de 7-2 (a) (1). À ce stade, les actions de Kevin étaient également autorisées en vertu de 7-1 parce que ses actions étaient nécessaires pour éviter la mort ou de graves blessures corporelles, ou la commission d’un crime par la force (cambriolage résidentiel). «

Buresh fait également référence à ce qui a apparemment déclenché le débat, qui était un tweet récent de Matt Topic sur Twitter. Dans le tweet, Topic prétend que Kevin est un « justicier » après une relecture des deux originaux Seul à la maison films, faisant valoir qu’il aurait plutôt pu aller à la police au lieu de faire des pièges et, par conséquent, « n’a pas de revendication de légitime défense valable. »

Pour sa part, Buresh n’achète pas cet argument. Au lieu de cela, l’avocat se réfère à l’affaire JDB c. Caroline du Nord, dans laquelle la Cour suprême a statué que ce qui est «raisonnable» doit être considéré à travers le prisme d’un mineur et non par ce qui est considéré comme raisonnable par un adulte. En tant que petit garçon qui croyait vraiment que souhaiter ne pas avoir de famille les faisait disparaître, les actes de Kevin sont toujours justifiés selon Buresh.

«La croyance de Kevin selon laquelle il avait fait disparaître sa famille et que lui seul était responsable de la protection de la maison sans l’aide de la police devrait être considérée à travers l’objectif d’un enfant raisonnable de 8 ans, et est donc raisonnable. Joyeux Noël, tes sales animaux », Écrit Buresh.

En effet, alors que les pièges de Kevin pourraient tuer les cambrioleurs potentiels dans la vraie vie, il est difficile d’imaginer une situation où un enfant serait arrêté pour avoir défendu sa maison. Les Wet Bandits avaient fait comprendre à Kevin qu’ils n’étaient plus intéressés à prendre des objets de valeur et espéraient le capturer personnellement pour faire on ne sait quoi avec lui. Si un pot de peinture sur le visage empêche un enlèvement d’enfant à Noël, nous devrions tous être en mesure de convenir que cela en vaudrait la peine. Dans tous les cas, avec les aspects juridiques expliqués par Buresh, il semble plus clair que jamais que Kevin n’enfreignait pas la loi. Ces informations proviennent de Mike Buresh sur Twitter.

