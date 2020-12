Les physiciens ont enregistré pour la première fois le son fluide d’un fluide «  parfait  »

Pour la première fois, les physiciens ont enregistré des ondes sonores se déplaçant à travers un fluide parfait avec la viscosité la plus faible possible, comme le permettent les lois de la mécanique quantique, un glissando ascendant des fréquences auxquelles le fluide résonne.

Cette recherche peut nous aider à comprendre certaines des conditions les plus extrêmes de l’Univers – les intérieurs d’étoiles à neutrons ultradens et la «soupe» de plasma quark-gluon qui a rempli l’Univers dans les années qui ont suivi le Big Bang.

« Il est assez difficile d’écouter une étoile à neutrons », a déclaré le physicien Martin Zwierlein du MIT.

« Mais maintenant vous pouvez l’imiter dans un laboratoire en utilisant des atomes, secouer cette soupe atomique et l’écouter, et savoir comment une étoile à neutrons sonnerait. » (Vous pouvez écouter l’enregistrement ici.)

Les fluides englobent une gamme d’états de la matière. La plupart des gens les considèrent probablement comme des liquides, mais un fluide est toute substance incompressible et conforme à la forme de son récipient: les gaz et les plasmas sont également des fluides.

Ces trois états de fluide – liquide, gaz et plasma – subissent un frottement interne entre les couches du fluide, ce qui crée de la viscosité ou de l’épaisseur. Le miel, par exemple, est très visqueux. L’eau est moins visqueuse. Dans l’hélium liquide en surfusion, une fraction du fluide devient un superfluide de viscosité nulle. Mais ce n’est toujours pas nécessairement un fluide parfait.

« L’hélium-3 est un gaz de Fermi, donc on pourrait penser que c’est proche de la situation que nous avons. Mais au lieu de cela, il s’avère que l’hélium-3 est très collant, même lorsqu’il devient superfluide. L’hélium-3 est en fait un Fermi faiblement interactif système, et il affiche de très grandes viscosités – même s’il devient superfluide », a déclaré Zwierlein à ScienceAlert.

« La viscosité de l’hélium-3 superfluide est mille fois la limite quantique! »

Un fluide parfait, selon la mécanique quantique, est celui avec le frottement et la viscosité les plus faibles possibles, qui peuvent être décrits avec des équations basées sur la masse de la particule fermionique moyenne dont il est composé, et une constante fondamentale de la physique appelée constante de Planck.

Et, comme la viscosité d’un fluide peut être mesurée par la façon dont le son se dissipe à travers lui – une propriété appelée diffusion sonore – une équipe de chercheurs a conçu une expérience pour propager des ondes sonores à travers un fluide de particules fermioniques pour déterminer sa viscosité.

Les fermions sont une classe de particules qui comprennent les éléments constitutifs des atomes, tels que les électrons et les quarks, ainsi que les particules constituées de fermions, telles que les neutrons et les protons, constitués de trois quarks.

Les fermions sont liées par le principe d’exclusion de la mécanique quantique de Pauli, qui stipule qu’aucune de ces particules dans un système (comme un atome) ne peut occuper le même état quantique. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas occuper le même espace les uns que les autres.

Refroidissez un tas de fermions, comme 2 millions d’atomes de lithium-6, jusqu’à une moustache au-dessus du zéro absolu et placez-les dans une cage de lasers, et leur flou quantique les permettra de se bousculer dans des vagues qui ont à peine aucun frottement – le fluide parfait .

L’expérience a dû être conçue pour maximiser le nombre de collisions entre les fermions, et les lasers ont été réglés de manière à ce que les fermions courant dans les limites rebondissent dans le gaz. Ce gaz a été maintenu à des températures comprises entre 50 et 500 nanoKelvin (-273,15 degrés Celsius ou -459,67 degrés Celsius).

« Nous devions fabriquer un fluide avec une densité uniforme, et ce n’est qu’alors que nous pourrions taper d’un côté, écouter l’autre côté et en tirer des leçons », a déclaré Zwierlein. « C’était en fait assez difficile d’arriver à cet endroit où nous pouvions utiliser le son de cette manière apparemment naturelle. »

Pour «taper» sur le côté du conteneur, l’équipe a fait varier l’intensité lumineuse à une extrémité du conteneur cylindrique. Cela, en fonction de l’intensité, a envoyé des vibrations comme différents types d’ondes sonores à travers le gaz, que l’équipe a enregistrées à travers des milliers d’images – un peu comme la technologie des ultrasons.

Cela leur a permis de trouver des ondulations dans la densité du fluide analogues à une onde sonore. En particulier, ils recherchaient des résonances acoustiques – une amplification de l’onde sonore qui est produite lorsque la fréquence de l’onde sonore correspond à la fréquence de la vibration naturelle du milieu.

«La qualité des résonances me renseigne sur la viscosité du fluide ou la diffusivité du son», a déclaré Zwierlein. « Si un fluide a une faible viscosité, il peut créer une onde sonore très forte et être très fort, s’il est frappé juste à la bonne fréquence. S’il s’agit d’un fluide très visqueux, alors il n’a pas de bonnes résonances. »

Les chercheurs ont trouvé des résonances très nettes dans leur gaz, en particulier aux basses fréquences. À partir de ceux-ci, ils ont calculé la diffusion sonore du fluide. C’était la même valeur qui pouvait être dérivée de la masse des particules fermioniques et de la constante de Planck – indiquant que le gaz lithium-6 se comportait en effet comme un fluide parfait.

Cela a des implications assez intéressantes. Les intérieurs des étoiles à neutrons en rotation, bien que de nombreux ordres de grandeur plus élevés en température et en densité, sont également considérés comme des fluides parfaits. Ils ont également de nombreux modes d’oscillation, dans lesquels les ondes sonores se propagent à travers l’étoile.

Nous pourrions utiliser des fluides tels que le gaz lithium-6 de l’équipe pour comprendre la diffusivité des étoiles à neutrons, ce qui pourrait, à son tour, conduire à une meilleure compréhension de leurs intérieurs et des signaux d’ondes gravitationnelles générés par la fusion d’étoiles à neutrons.

Et cela pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre la supraconductivité, dans laquelle les électrons peuvent circuler librement à travers les matériaux.

«Ce travail est directement lié à la résistance des matériaux», explique Zwierlein. «Le fait d’avoir déterminé quelle est la plus faible résistance que vous pourriez avoir d’un gaz nous dit ce qui peut arriver avec les électrons dans les matériaux, et comment on peut fabriquer des matériaux où les électrons pourraient circuler de manière parfaite. C’est excitant.

La recherche a été publiée dans Science.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.