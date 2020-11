Les physiciens ont construit un «  anti-laser  » pour charger votre téléphone à travers une pièce

Les scientifiques ont trouvé un moyen de diffuser parfaitement l’énergie à travers n’importe quelle pièce, grâce à un appareil de type science-fiction qu’ils appellent un «anti-laser».

L’idée est simple: tout comme un laser émet des particules de lumière, ou photons, les uns après les autres dans une rangée nette et ordonnée, un anti-laser aspire les photons les uns après les autres dans l’ordre inverse. Les chercheurs pensent depuis longtemps qu’un appareil comme celui-ci pourrait faire des fils et des câbles de charge une chose du passé, permettant aux gens de transmettre de l’énergie de manière invisible à travers une pièce vers un ordinateur portable ou un téléphone et de l’alimenter sans le brancher. Mais bien que les anti-lasers de base aient testé auparavant, le monde réel n’est pas aussi net et ordonné qu’un laser pointé sur un récepteur fixe dans un laboratoire. L’électronique se déplace, les objets gênent, les murs reflètent l’énergie de manière inattendue. Le nouvel anti-laser démontré dans cette expérience explique tout cela, et il reçoit de l’énergie diffusée dans un espace selon un schéma imprévisible – recevant toujours 99,996% de la puissance envoyée.

Le terme formel pour la méthode utilisée est «absorption parfaite cohérente» (CPA). Le CPA utilise une machine pour envoyer de l’énergie à travers la pièce et une autre (« l’anti-laser ») pour l’aspirer. Expériences passées du CPA, les chercheurs ont écrit dans un article publié le 17 novembre dans la revue Communications de la nature , étaient passionnants mais avaient une limitation fondamentale: la direction du temps. Les expériences n’ont fonctionné que dans des situations où le temps pouvait s’écouler aussi facilement en arrière qu’en avant, ce qui existe rarement dans notre vie de tous les jours.

Le modèle le plus simple d’une configuration anti-laser, impliquant un pointeur laser tirant des photons l’un après l’autre dans un récepteur qui les engloutit, aurait fondamentalement le même aspect que vous ayez lu une bande de son action vers l’avant ou vers l’arrière: le photon sort d’un appareil , voyage dans l’espace et pénètre dans l’autre appareil. On dit que des configurations comme celle-ci, en termes de physique, ont une «symétrie d’inversion du temps». La symétrie de l’inversion du temps n’apparaît que dans les systèmes sans beaucoup d’entropie, ou la tendance inhérente des systèmes à sombrer dans le désordre.

Jusqu’à présent, même les expériences CPA les plus complexes ont eu une symétrie d’inversion du temps. Certains étaient plus complexes que le pointeur laser dirigé vers un récepteur. Mais même les projets complexes ont cette symétrie s’ils sont configurés de telle sorte que le processus puisse être inversé.

(Voici un exemple de la façon dont un événement compliqué peut être symétrique par inversion de temps: imaginez une bande vidéo d’un amateur ramassant des pièces de Lego dans un boîtier bien organisé et les utilisant pour construire un modèle de tour Eiffel. Le résultat aurait l’air compliqué, mais la bande serait enregistrer où chaque morceau était allé, donc jouer la bande à l’envers montrerait simplement à l’amateur de démonter les morceaux et de les organiser à nouveau.)

Mais pour ce nouveau travail, les chercheurs ont utilisé champs magnétiques bousculer les photons de manière si agressive que la symétrie d’inversion du temps a été perdue. Le processus de transfert de puissance – tirer les photons – était comme remuer la soupe: cela ne fonctionne pas à l’envers. (Imaginez que vous essayez de ne pas remuer la soupe.) Mais l’appareil est toujours alimenté.

Cela « prouve que le concept de CPA va bien au-delà de sa conception initiale en tant que » laser inversé dans le temps « », ont écrit les chercheurs dans leur article, suggérant qu’il pourrait un jour avoir des applications pratiques dans le monde réel. C’est parce que le monde réel n’est pas aussi net qu’une expérience de laboratoire réversible dans le temps. C’est désordonné et imprévisible, et jamais réversible dans le temps sur le long terme. Pour que l’ACP travaille dans ces conditions difficiles, elle doit être en mesure d’y faire face.

Les chercheurs ont réussi ce CPA inversé non temporel dans deux configurations expérimentales, toutes deux utilisant four micro onde énergie. Le premier était un « labyrinthe » de fils que les photons devaient parcourir pour atteindre un récepteur. La seconde était une petite « cavité en laiton » irrégulière avec un récepteur au milieu, que les photons atteignaient après diffusion et traversant l’espace ouvert de la cavité.

Pour y parvenir, les chercheurs ont émis des micro-ondes de différentes propriétés et ont testé quelle combinaison de fréquences, d’amplitudes et de phases (trois caractéristiques de toute onde électromagnétique) était la plus susceptible d’atterrir sur le récepteur et d’être absorbée – même après avoir traversé les champs magnétiques. et le labyrinthe ou espace ouvert irrégulier. Dans chaque cas, ils ont déterminé un «accord» idéal de l’émetteur de micro-ondes qui a provoqué l’absorption de la plupart des micro-ondes (99,999% dans le labyrinthe, 99,996% dans l’espace ouvert). Dans les applications du monde réel (comme votre salon), l’émetteur testerait et retesterait les différentes fréquences, amplitudes et phases pour transférer les photons vers son récepteur.

Il existe trois applications potentielles majeures de cette technologie. Le premier est le transfert d’énergie sans fil à distance, ont écrit les chercheurs. (Au revoir à brancher votre ordinateur portable.) Un autre est un dispositif de détection qui pourrait détecter des changements subtils dans n’importe quelle pièce où les photons sont dispersés. (Imaginez une caméra de sécurité qui peut sentir un intrus se déplacer dans une pièce.)

Le troisième est un système de messagerie qui pourrait transférer en toute sécurité des informations vers un récepteur caché; les signaux envoyés via CPA pourraient utiliser les numéros de réglage en constante évolution comme une sorte de mot de passe pour crypter les données. Seul le destinataire ou quelqu’un qui connaissait le comportement exact du destinataire d’un moment à l’autre pouvait décrypter le message.

De telles utilisations dans le monde réel sont encore loin. Mais cette expérience montre qu’ils sont au moins possibles, ont écrit les chercheurs.

