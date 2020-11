Les photos “ VCut ” de BTS V sont tellement fascinantes que les fans se demandent s’il est même humain

V de BTS a récemment partagé des photos captivantes de lui-même avec la légende “ vcut ” et les fans se sont demandé s’il était même humain.

Jetons un coup d’œil à ces photos de près.

Comme si cela ne suffisait pas, il a partagé davantage de ces coupures sur Weverse.

Et pour couronner le tout, encore plus de photos ont été révélées dans le magazine Weverse pour l’interview de V.

J’ai commencé à me sentir déprimé après avoir été incapable de voir les ARMY pendant longtemps et sans avoir organisé de concerts. Nous devons continuer à nous battre pour quelque chose qui semble sans fin. Mais je voulais continuer à me battre et à avancer avec les ARMY, alors nous avons recommencé à faire de la musique et à jouer sur scène pour que je puisse voir une ARMÉE beaucoup plus heureuse et plus brillante. En tant que personne qui soutient ARMY, Je veux leur donner de la force, mais il n’y a pas beaucoup de façons de les réconforter.

⁠— V