Les photos qui prouvent que Daniel Radcliffe sera papa pour la première fois

Daniel Radcliffe, 33 ans, va devenir papa, d’après certaines photos.

©Getty ImagesL’acteur de 33 ans a un fils avec sa compagne, l’actrice Erin Darke

Cela fait 22 ans qu’il a été créé. Harry Potter et la Pierre Philosophale (2001) et le temps a aussi passé par ses acteurs, car Certaines photos ont prouvé que Daniel Radcliffe, 33 ans, sera papa pour la première fois avec sa compagne Erin Darke.

Daniel Radcliffe et Erin Darke ont été vus marchant ensemble à New York et un paparazzi les a surpris alors que Daniel portait un sac et malgré le fait qu’ils avaient tous les deux bien chaud, les photos montraient également la grossesse de Darke.

Malgré de fortes allusions dans les images, ni Radcliffe ni Darke ne commenteraient l’attente de leur premier enfant, mais un rapport de Personnes souligné que Un représentant a confirmé que la star de Harry Potter elle attend son premier enfant. Les images qui montrent que Daniel Radcliffe sera père pour la première fois ont été partagées par le Courrier quotidien.

+ Qui est Erin Darke ?

Erin est une actrice originaire du Michigan, née le 10 septembre 1984, elle a actuellement 38 ans. L’actrice a participé à des projets tels que alcool de contrebande, Travailleurs miracles, aperçu, Cité des fantômes, mon pire été et Nous devons parler de Kevinentre autres.

Erin Darke et Daniel Radcliffe se sont rencontrés en 2012 lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur le film. Tue tes chéries et ils sont ensemble depuis plus d’une décennie. Il a été rapporté que le couple vit à New York depuis plusieurs années.

