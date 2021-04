Les photos et les vidéos arrivent sur WhatsApp qui s’autodétruisent (mais ne protègent pas la vie privée)

Sur la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp il est déjà possible d’avoir des conversations temporaires, qui les messages s’autodétruisent après une semaine passée dans l’historique du chat. Mais bientôt dans l’application, il sera également possible d’envoyer Photo et vidéo de même nature: les développeurs y travaillent et sont presque prêts à introduire la nouveauté dans les prochaines versions de leur création, même si du point de vue de la confidentialité ces contenus ils ne seront pas particulièrement sûrs.

L’image qui a fui

Les contenus multimédias éphémères qui sont supprimés sans rester en mémoire ont longtemps été considérés comme l’une des prochaines fonctionnalités de WhatsApp. La nouveauté a été décrite à plusieurs reprises par les aperçus fournis par la communauté WABetaInfo, mais maintenant elle semble définitivement en route. Seul le portail dédié aux rumeurs qui tournent autour du développement de l’application a a publié une première image qui montre l’écran d’introduction de la nouveauté – un signe que dans les versions préliminaires de WhatsApp, la fonction a déjà été introduite et est en phase de rodage avant de faire ses débuts sur les appareils de tous les autres utilisateurs.

Comment fonctionnent les photos et vidéos autodestructrices dans WhatsApp

Les photos et vidéos autodestructrices fonctionnent différemment des chats éphémères déjà introduits dans WhatsApp. Ces derniers suppriment les messages qu’ils contiennent après une semaine de permanence dans les téléphones, tandis que les contenus multimédias temporaires qui sont sur le point d’arriver sont basé sur la visualisation Contenu: les fichiers peuvent rester dans les conversations pendant des semaines, mais ils ne disparaissent pas tant qu’ils ne sont pas consultés. Dans les chats, ils apparaissent flous, mais après avoir été ouverts et fermés, ils disparaissent de la mémoire du téléphone du destinataire; pour envoyer un contenu dans ce mode, appuyez simplement sur une icône avec un symbole de minuterie qui sera affiché dans l’interface graphique parmi les options d’envoi.

Les limites

Malheureusement, l’écran d’introduction divulgué en ligne ces jours-ci grâce à WABetaInfo confirme les doutes entourant l’actualité en termes de confidentialité. Dans l’introduction à la nouvelle fonction, il est bien expliqué que les destinataires pourra prendre des captures d’écran du matériel consulté, et le fait que cet aspect soit spécifié immédiatement suggère que WhatsApp n’introduira aucune notification pour l’expéditeur lorsque ce scénario se produit.

Il faudra encore quelques jours – ou plus probablement quelques semaines – avant que la nouveauté fasse ses débuts sur les versions Android et iOS de l’application, mais quand cela se produit, le conseil reste à n’envoyez pas de contenu sensible trop légèrement: ce qui restera en sécurité simplement parce que WhatsApp les supprimera après la visualisation n’est qu’une illusion.

