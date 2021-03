Les photos du tournage de « The Witcher » donnent un aperçu du look d’Oxenfurt

La production de la saison 2 de « The Witcher » continue d’avancer, les membres de la distribution finissant maintenant leurs parties de tournage. Nous examinons maintenant ce qui semble être l’un des trois grands sites de la saison 2, Oxenfurt.

De nouvelles photos du renseignement redanien révèlent la construction d’une nouvelle ville époustouflante à la maison du sorceleur, Arbofield Studios, et l’échelle est assez grande.

Bien que rien sur le plateau ne confirme directement qu’il est Oxenfurt, le l’apparence de l’ensemble pourrait facilement servir de ville des livres et des jeux Et plus important encore, cela compléterait l’arc qui a déjà été évoqué tout au long de la production de la saison 2.

Nous savons déjà que certaines choses suggèrent que c’est la ville animée d’après le matériel source. La saison 2 adaptera les Elfes de sang, et plusieurs morceaux de ce livre et de l’histoire sont déjà dans le mélanger pour la saison 2.

Des endroits comme Kaer Morhen et le temple de Melitele sont deux des trois endroits clés du livre., et nous savons déjà que les deux premiers sont dans le saison 2.

La première saison de « Le sorceleur » est disponible pour voir dans Netflix.