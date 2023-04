Les photos du tournage de Bad Boys 4 révèlent un premier aperçu du retour de Will Smith

Les caméras tournent Mauvais garçons 4. La suite du film d’action ramène Will-Smith aux côtés de la co-star de la franchise Martin Lawrence, et la production s’accélère actuellement sur le projet à Atlanta. Une paire de nouvelles images de plateau, que vous pouvez voir sur TMZ, révèle notre premier regard sur Smith dans le rôle du détective Mike Lowrey. Sur les deux photos, Smith, avec la barbiche familière de Mike, semble être tout sourire alors qu’il converse avec les autres sur le plateau. De toute évidence, Smith se sent bien d’être de retour au travail avec l’un de ses premiers grands projets pour commencer le tournage après la tristement célèbre gifle des Oscars qui a fait la une des journaux l’année dernière.





Alors que le film a été tourné avant l’incident des Oscars, le film acclamé de Smith Émancipation est sorti en décembre dernier, signe que la polémique contre l’acteur commençait à s’apaiser. En février, Smith a annoncé dans une vidéo Instagram aux côtés de Lawrence que Mauvais garçons 4 était officiellement en pré-production. Dans la vidéo, les acteurs ont plaisanté en disant qu’ils auraient dû enregistrer le titre du troisième épisode, Mauvais garçons pour la viepour Mauvais garçons 4même s’ils étaient heureux d’annoncer le projet malgré tout.

« Nous n’aurions pas dû l’appeler ainsi », a déclaré Smith. « Mais c’est Mauvais garçons 4c’est officiel. »





Bad Boys 4 ramène Will Smith et Martin Lawrence

Il a été récemment révélé qu’Eric Dane (L’anatomie de Grey, Euphorie) avait été choisi pour jouer le méchant dans Mauvais garçons 4. Son casting fait suite à des informations selon lesquelles la suite mettra en vedette Mauvais garçons pour la vie les acteurs Vanessa Hudgens, Paola Nunez et Alexander Ludwig reprenant leurs rôles. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sont de retour à la réalisation avec un scénario de Mauvais garçons pour la vie co-auteur Chris Bremner.

Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés pour le film. La franchise a commencé en 1995 avec l’original Mauvais garçons, qui a suivi les détectives Mike Lowrey (Smith) et Marcus Burnett (Lawrence) cherchant à trouver 100 millions de dollars d’héroïne. 2003 Mauvais garçons II Mike et Marcus enquêtaient sur les ventes d’ecstasy et sur un dangereux chef de file de la drogue à Miami. Le trio 2020 Mauvais garçons pour la vie Les copains flics font équipe avec une équipe tactique spéciale appelée AMMO pour se défendre contre un cartel vengeur qui veut leur mort.

Mauvais garçons 4 n’a pas encore de date de sortie officielle pour le moment.