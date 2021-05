Les photos du plateau du film Flash reviennent au manoir Batman de Michael Keaton

Quelques nouvelles photos d’ensemble de Le flash Le film est apparu en ligne et est susceptible d’inspirer l’enthousiasme des fans de Batman. Nous savons depuis un certain temps que Michael Keaton devrait reprendre son rôle de Caped Crusader dans la prochaine adaptation de DC Comics, marquant son retour au rôle après près de trois décennies d’absence. Maintenant, ces photos d’ensemble semblent également confirmer un retour à un endroit familier. À savoir, Wayne Manor des films précédents de Keaton.

Plusieurs photos de plateau ont récemment commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Ils montrent un air familier Homme chauve-souris manoir utilisé pour le tournage pendant Le flash commence la production. Malheureusement, ils ne présentent aucun des acteurs, mais cela semble être le même manion qui a été présenté dans 1989 de Tim Burton. Homme chauve-souris. Il est à noter que Michael Keaton et Ben Affleck, qui joue le personnage dans le DCEU depuis Batman v Superman: l’aube de la justice, sont configurés pour apparaître dans le film. On ne peut donc pas affirmer définitivement que ce manoir appartient à Bruce Wayne de Michael Keaton. Dans tous les cas, il inspirera à coup sûr des sentiments nostalgiques chez de nombreux fans de DC.

premier ensemble d’images de The Flash. c’est le même manoir que les films de Tim Burton Batman. pic.twitter.com/2XSS4zYsmV – Morris ???? | ❓0❓❓ | (@SketchedBat) 30 avril 2021

Michael Keaton est apparu comme le héros emblématique de DC dans les deux Homme chauve-souris et Le retour de Batman. Le premier film, en particulier, a été un moment marquant non seulement dans les films de super-héros, mais dans la réalisation de films à succès en général. Ce fut un succès vraiment énorme que le monde n’avait jamais vu dans une adaptation de bande dessinée auparavant, avec 411 millions de dollars au box-office mondial. Keaton a abandonné la cape après deux films, avec Val Kilmer intervenant pour les années 1995 Batman pour toujours. Il a été suivi par George Clooney en 1997, très décrié Batman et Robin. Huit ans plus tard, Christopher Nolan réinventerait le personnage pour toute une génération avec les années 2005 Batman commence.

Le fait est que cela fait longtemps que Michael Keaton n’est pas en costume. Son retour est donc facilement l’un des éléments les plus remarquables du film, qui est en développement depuis des années. Ezra Miller, qui a récemment figuré dans Justice League de Zack Snyder, reprend son rôle de Barry Allen / The Flash. Ron Livingston est à bord pour jouer son père, Henry Allen, après le départ de Billy Crudup. Kiersey Clemons reprendra également son rôle d’Iris West, avec Maribel Verdu jouant la mère de Barry Allen et Sasha Calle faisant ses débuts en tant que Supergirl. Ian Loh a également été choisi comme un jeune Barry Allen, avec Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso dans des rôles non divulgués.

Andy Muschietti (IL) dirige le film. Christina Hodson (Bourdon, oiseaux de proie) a rédigé la version la plus récente du scénario. Les détails de l’intrigue restent largement secrets, mais ils seront inspirés par le Point de rupture scénario des bandes dessinées, ce qui signifie que nous nous aventurerons dans le multivers DC. Par conséquent, nous allons voir plusieurs versions de Batman à l’écran. Le Flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter les photos de l’ensemble à partir du dctvcinema Twitter Compte.

Sujets: Batman, Flashpoint, Flash