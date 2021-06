Les photos du décor de la petite sirène montrent Halle Bailey en train de filmer une scène Disney familière

La petite Sirène Star Halle Bailey a été aperçue en train de filmer une scène clé du prochain remake d’action en direct de Disney, l’actrice portant une robe de fortune en toile de jute rappelant une tenue similaire portée dans la version animée originale. Les cheveux de Bailey sont également beaucoup plus rouges que dans les images précédentes, ce qui devrait (espérons-le) plaire aux fans du classique bien-aimé de Disney.

De toutes nouvelles photos de tournage mettant en vedette Halle Bailey dans le rôle de « La petite sirène » viennent de sortir et nous avons tellement de photos ici pour vous permettre d’avoir un aperçu du prochain film d’action en direct ! https://t.co/oZpGCNglcu – JustJared.com (@JustJared) 21 juin 2021

Ces nouvelles images semblent provenir de la scène où La Petite Sirène obtient pour la première fois des jambes humaines, remplaçant sa queue de poisson. Alors qu’elle sort de l’eau, elle se couvre d’un morceau de tissu trouvé sur le rivage, façonnant rapidement une robe de fortune à partir de la matière. Basé sur le reste des remakes d’action en direct de Disney, ce n’est probablement qu’une des nombreuses scènes qui recréera des moments précieux de son prédécesseur animé.

La petite Sirène est dirigé par Rob Marshall (Le retour de Mary Poppins) d’après un scénario de Jane Goldman et David Magee et est produit par Walt Disney Pictures. Tout comme l’original de 1989, qui est vaguement basé sur le conte du même nom de Hans Christian Andersen, le film racontera l’histoire d’une jeune sirène qui passe un accord avec une sorcière des mers pour échanger sa voix contre des jambes afin de gagner l’amour d’un prince humain. La chanteuse Halle Bailey joue le rôle titre d’Ariel, une princesse sirène et la plus jeune fille du roi Triton qui est fascinée par le monde des humains.

Le reste de la distribution de personnages familiers de Disney comprend Jonah Hauer-King dans le rôle d’Eric, le prince humain dont Ariel tombe amoureux, Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula la sorcière des mers, Javier Bardem dans le rôle du père d’Ariel, le roi Triton, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, un crabe fidèle et serviteur de confiance et compositeur de la cour du roi Triton qui veille sur Ariel, Jacob Tremblay en tant que plie, un poisson tropical anxieux mais noble qui est le meilleur ami d’Ariel, et Awkwafina en tant que Scuttle, un oiseau plongeur à l’esprit faible et un ami d’Ariel. De plus, Jude Akuwudike, Noma Dumezweni, Jessica Alexander, Russell Balogh, Adrian Christopher et Emily Coates ont été choisis pour des rôles de soutien.

La petite Sirène comportera des chansons très similaires à l’original, le légendaire compositeur Alan Menken et le producteur Lin-Manuel Miranda ayant écrit quatre nouvelles chansons pour le remake. « Il y a des choses que j’ai apprises sur la façon dont vous devez travailler pour intégrer des chansons dans l’histoire, et comment cela doit se sentir gagné. Cela ne peut pas simplement être mis là, placé là, parce que vous pensez qu’il devrait y avoir une chanson « , a expliqué Marshall précédemment. « Ce doit être une chanson qui se mérite, qui vous y emmène. Et donc, alors que nous travaillons, d’une certaine manière, à étoffer La Petite Sirène – Ariel a une chanson dans le film d’animation – et nous recherchons donc peut-être plus de matériel. »

« Alan Menken et Lin-Manuel Miranda se joignent à nous pour écrire des paroles, donc c’est excitant, de prendre en quelque sorte ce qui était là, qui est si apprécié, mais aussi de trouver un moyen d’en créer une version en direct », Marshall continua. « Les leçons de création d’une comédie musicale originale ont été très utiles jusqu’à présent. » Ces images nous viennent de Juste Jared.

Sujets : La Petite Sirène, Disney