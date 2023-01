Les photos d’entraînement de Krysten Ritter amènent les fans de Jessica Jones à remettre en question le retour du MCU

Des rumeurs de Kristen Ritterest de retour comme Jessica Jones circulent depuis le moment où il a été confirmé que Daredevil de Charlie Cox rejoindrait le MCU. Avec Marvel Studios ayant récupéré leur Saga des défenseurs personnages de leur sortie originale sur Netflix, les fans se demandent combien d’anciennes stars reviendront pour reprendre leurs rôles dans les prochains projets MCU. Maintenant, une nouvelle image d’entraînement partagée par Ritter a de nouveau déclenché des rumeurs.





de Ritter Jessica Jones était l’une des émissions de télévision Marvel les plus populaires de Netflix, aux côtés de Casse-cou et Le punisseur comme de solides favoris des fans. Pour cette seule raison, les fans ont réclamé que Ritter reprenne son rôle dans l’un des prochains spectacles Marvel «au niveau de la rue» à venir sur Disney +. Cela a inclus des apparitions possibles dans Écho, Daredevil : né de nouveau, ou même un prochain Homme araignée film. Mais, pour l’instant, les fans ne peuvent que continuer à spéculer en ligne, et les photos de Ritter s’entraînant dans un t-shirt indiquant « Je choisis la justice » inciteront toujours à cela.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le retour de Jessica Jones est quelque chose qui a été discuté à plusieurs reprises au cours de la dernière année, que ce soit par le biais des publications sur les réseaux sociaux de Ritter mettant en vedette des stars des anciennes émissions ou par ses commentaires lors d’entretiens pour certains de ses autres projets. Pour le moment, il n’y a eu aucune confirmation d’autres stars de la Saga des défenseurs reprenant leurs anciens rôles Marvel autres que Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, mais cela ne signifie pas que cela ne se produira pas rapidement et tranquillement dans la phase à venir.





Krysten Ritter aimerait revenir en tant que Jessica Jones, et les fans le veulent aussi

Via : Télévision Marvel

Les fans étaient ravis du retour de Charlie Cox dans la famille Marvel lorsqu’il a fait ses apparitions de retour.n Spider-Man : Pas de retour à la maison et She-Hulk : avocate. Cependant, grâce à plusieurs représailles récentes de rôles par d’anciennes stars de Marvel, l’attention est toujours portée sur les autres anciens acteurs de Marvel qui pourraient bientôt revenir dans leurs anciens rôles. Bien sûr, Jessica Jones de Krysten Ritter est toujours en haut de cette liste, et son retour potentiel est quelque chose que Ritter elle-même est plus que prête. Elle avait précédemment déclaré :

« Je mourrais absolument pour jouer à nouveau Jessica. J’ai passé le meilleur moment à le faire et je l’aime tellement. Je suis tellement fier de ce personnage. Non seulement parce que c’était comme un grand rôle et qu’elle est tellement dure à cuire, mais ce personnage a vraiment résonné avec les gens d’une manière que je ne sais pas qui d’autre a. Vraiment, vraiment résonné avec les femmes et les filles, les survivantes de traumatismes. C’est tellement, tellement grand et une telle chose que je suis tellement reconnaissante d’avoir fait partie. Donc, si jamais j’ai l’occasion de mettre ces bottes, je serai là en un éclair.

Bien sûr, rien n’est jamais gravé dans le marbre dans le MCU jusqu’à ce que cela se produise réellement à l’écran, ce qui signifie qu’actuellement, il y a beaucoup de possibilités pour Ritter et d’autres stars de revenir dans le récit tentaculaire de Marvel dans un proche avenir. futur.