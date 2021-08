Les photos de Wild Prisoners of the Ghostland montrent Nicolas Cage en plein samouraï

Dans un mois, les fans du côté sauvage de Nicolas Cage pourront se régaler d’un thriller d’action fantôme, samouraï, ninja, bombe à l’entrejambe Prisonniers du pays fantôme. Ce film a quelque chose pour tout le monde! Voici 12 nouvelles images pour vous mettre en appétit, au cas où la bande-annonce ne vous aurait pas déjà complètement vendu.

Du réalisateur Sion Sono (La forêt de l’amour, Hôtel Vampire à Tokyo), Prisonniers du pays fantôme raconte l’histoire de Hero (Nicolas Cage), un braqueur de banque notoire de la ville frontalière de Samurai Town, qui est libéré de prison par le riche seigneur de guerre The Governor (Bill Moseley), seulement pour découvrir que sa petite-fille adoptive Bernice (Sofia Boutella) a disparu. Hero est sanglé dans un costume en cuir autodestructeur qui lui permettra cinq jours pour sauver la fille, rester un homme libre et bien sûr, rester en vie. Voici la bande-annonce, au cas où vous l’auriez manquée.

Le réalisateur japonais Sion Sono dit que son premier film en anglais est une histoire « très classique ». « C’est un film sur un héros. C’est très simple. Cependant, les détails sont assez fantastiques et assez différents. Le personnage a perdu sa mère quand elle était enfant et elle a été adoptée par le gouverneur », explique Sono. « Le gouverneur a fait sortir le héros de la prison, et il est censé aller sauver la petite-fille du gouverneur. Si sa mission est terminée, il est censé être libre et il peut s’en aller. » Il ajoute quelques détails cruciaux sur qui Hero se battra, en disant: « Il y a des samouraïs, il y a des ninjas et les fantômes font également partie de l’histoire. »

Nous assistons également à une réunion Face / Off avec Nick Cassavetes rejoignant le casting. Il a joué un associé de Castor Troy de Cage dans le film d’action d’échange de corps de John Woo en 1997. « Le personnage de Nick Cassavetes était un partenaire du héros pour des choses comme des braquages ​​de banque », explique Sono. « Ce sont des personnages notoires dans le passé. Lors d’un des braquages ​​de banque, le personnage de Nick Cassavetes s’est fait attraper et le héros s’est enfui. Donc, le personnage a un sentiment contre le héros. »

Prisonniers du pays fantôme devait à l’origine être tourné au Mexique, mais après la crise cardiaque de Sono, les plans ont dû être modifiés. « Je vivais à Tokyo et Nicolas Cage lui-même m’a suggéré : ‘Pourquoi ne tournerions-nous pas plutôt au Japon ?’ Cela a donné beaucoup d’essence à la rencontre entre l’est et l’ouest. C’est devenu assez différent et super intéressant. » Il fait l’éloge de Cage pour son attitude décontractée : « C’est littéralement la personne avec qui il est le plus facile de travailler au monde, à mon avis », déclare le Sono. « Il n’agit jamais du tout comme une star. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour rendre ce film génial pour Sion. Il a tout fait pour Sion. Je me sens vraiment fantastique. Génial. Juste pour que vous le sachiez, j’envoie des textos à Nicolas tous les jours. et nous partageons ce bonheur que le film montre à Sundance. »

Si l’enthousiasme, les photos et la bande-annonce de Prisoners of the Ghostland de Sono et Cage ne vous ont pas convaincu de vous emmener au théâtre, essayez cette ligne Hero, « Si vous m’aviez dit il y a trois jours, je serais ici avec un bras et un teste d’essayer de raisonner avec vous les salopes, j’aurais dit ‘Impossible’ aussi! » Prisonniers du pays fantôme sortira en salles et en VOD le 17 septembre.

Sujets : Prisonniers du pays fantôme