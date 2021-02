Les photos de Thor: Love and Thunder révèlent le nouveau costume de Gardiens de la Galaxie de Nebula

Karen Gillan a été repérée sur le tournage de Thor: l’amour et le tonnerre en maquillage complet Nebula. L’actrice avait déjà été aperçue à l’aéroport de Sydney où Chris Pratt, Dave Bautista et Sean Gunn ont été vus, ce qui a conduit à des spéculations sur son implication dans la suite très attendue. Gillan a ensuite confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a fait ses débuts avec sa nouvelle coupe de cheveux plus courte.

Karen Gillan comme Nebula sur le tournage de #ThorLoveandThunder! (@matrix_pictures) pic.twitter.com/DD76YQfJNR – Trucs Marvel (@marveIstuff) 1 février 2021

Dans la vidéo susmentionnée, Karen Gillan a déclaré qu’elle « coupait [her hair] l’autre jour en préparation pour Nébuleuse. « Continuant à expliquer, » Pour que nous n’ayons pas à, comme, mettre autant de cheveux dans le bonnet chauve, parce que j’ai tellement de cheveux que c’est incroyable, comme si c’était tellement épais. » Comme en témoigne la nouvelle série de photos de Thor: l’amour et le tonnerre, l’actrice est de retour dans le bonnet chauve. Elle porte un costume qui a l’air un peu différent de ce que nous avons vu précédemment Avengers: Fin de partie, avec certains fans de Marvel Cinematic Universe notant que cela ressemblait un peu à un uniforme Kree. On ne sait pas si Nebula porte un uniforme officiel Kree, ou si la coloration est tout simplement similaire.

Chris Pratt a également été vu sur le Thor: l’amour et le tonnerre sertie d’un nouveau look pour Star-Lord. Bien que le look de Nebula soit sensiblement différent, Star-Lord semble avoir quelques améliorations à sa veste et à son gilet. De plus, Pratt a des poils faciaux différents, ainsi que de la saleté sur son visage, ce qui laisse croire qu’il vient de se battre.

La photo de Nebula est entre les prises, comme elle peut le voir d’une main nue tenant son téléphone avec ce qui semble être un fan dans l’autre. La nouvelle image arrive juste après la fuite de plusieurs images de l’ensemble, mettant en vedette une nouvelle version de Thor de Chris Hemsworth. De plus, Sean Gunn a été repéré et il a été confirmé qu’il assumait deux rôles cette fois-ci. Gunn fait le travail de capture de mouvement pour Rocket Raccoon, tandis que Bradley Cooper fournit la voix. Gunn a également été repéré comme Kraglin, qui a été vu pour la dernière fois à Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

Taika Waititi et l’équipage sont pleinement dans le Thor: l’amour et le tonnerre production en Australie, ce qui signifie que nous verrons probablement d’autres photos de tournage divulguées dans les semaines à venir. Les fans de MCU attendent toujours patiemment de voir le standalone Veuve noire film, avec Éternels, qui devaient tous deux sortir en salles l’année dernière. WandaVision est le seul nouveau matériau MCU que les fans ont vu depuis Spider-Man: loin de chez soi, donc voir les photos de Thor: l’amour et le tonnerre sont une bonne surprise.

Il semble que Marvel Studios aura un arriéré assez important de films puisqu’ils les tournent encore, alors qu’ils ne sont pas sortis en salles. Jusqu’ici, Veuve noire, Éternels, et Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont programmés pour sortir, tandis que la production Thor: l’amour et le tonnerre et Spider-Man 3 continue. Espérons que les salles de cinéma pourront ouvrir leurs portes en toute sécurité dans les prochains mois afin que les fans de MCU puissent enfin voir certains de ces titres tant attendus. Vous pouvez voir l’image de la nébuleuse de Karen Gillan ci-dessus, grâce au Twitter de Marvel Stuff Compte.

STAR LORD a l’air incroyable dans son amour et son tonnerre pic.twitter.com/iUQbn1ucCz – Luc (@qLxke_) 1 février 2021

karen gillan disant qu’elle s’est coupée les cheveux pour se préparer aux gardiens de la galaxie vol. 3 pic.twitter.com/3ekenFZGqG – ère mcu #wandavision (@mcubestof) 18 janvier 2021

Sujets: Thor 4, Thor