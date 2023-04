Les photos de Rust Set révèlent qu’Alec Baldwin manipule un fusil de chasse

Acteur assiégé Alec Baldwin est de retour au travail avec le film western Rouiller reprendre le tournage dans le Montana. Le tournage reprend après que le film a été suspendu en raison de l’accident sur le plateau qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins en octobre 2021. À l’époque, Baldwin se préparait pour une scène tout en tenant une arme à feu fonctionnelle qui avait un direct rond dans la chambre, conduisant à l’accident. Après une longue enquête, des accusations criminelles ont été déposées contre Baldwin, mais elles ont récemment été abandonnées.





Par TMZ, de nouvelles images ont été révélées à partir de l’ensemble de Rouiller avec Baldwin de retour sous le chapeau de cow-boy pour terminer le tournage du western. Une image montre Baldwin tenant un fusil de chasse à accessoires, et on peut le voir le passer, la poignée en premier, à un autre acteur ou membre d’équipage. Une autre photo révèle Baldwin en personnage debout à côté d’un cheval. Les images circulent en ligne et vous pouvez les voir dans le tweet ci-dessous.

Alors que Baldwin manipule à nouveau des armes à feu, l’équipe de production a déclaré que toutes les armes utilisées pour le reste du tournage ne fonctionneront pas. L’avocate de Rust Movie Productions, Melina Spadone, a précédemment déclaré à la BBC : « [The production] interdira toute utilisation d’armes de travail et de toute forme de munitions. Les balles réelles sont – et ont toujours été – interdites sur le plateau. »

L’une des raisons pour lesquelles les accusations criminelles contre Baldwin ont peut-être été abandonnées est qu’il semble qu’il avait raison depuis le début à propos d’une affirmation clé qu’il avait faite. Dès le début, Baldwin avait déclaré qu’il n’avait jamais appuyé sur la gâchette de l’arme à feu qui lui avait été donnée, dont on lui avait également dit qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité. Il a été avancé que ce type d’arme à feu ne pouvait pas tirer à moins que quelqu’un n’appuie sur la gâchette, bien que le procureur du district de Santa Fe ait récemment admis que ce pistolet à hélice particulier avait une gâchette modifiée, ce qui rend beaucoup plus probable que l’arme ait en fait raté .





Alec Baldwin revient à Hollywood

Paramount Pictures

Il a également été révélé que Baldwin a décroché un autre rôle principal. Il jouera lui-même dans la méta-comédie Casse d’Hollywood, qui est le premier long métrage de Mike Hatton. Mickey Rourke, Nick Cannon, Tara Reid et Paul Sloan sont également les vedettes. L’annonce est intervenue presque immédiatement après qu’il a été signalé que les charges retenues contre Baldwin étaient abandonnées.

Rouiller n’a pas encore de date de sortie.