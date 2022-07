Les photos de Régé-Jean Page devenues un mème

célébrités

Régé-Jean Page fait partie des acteurs du moment et ses derniers mouvements ont fait sensation dans les réseaux. C’est pourquoi c’est devenu un mème. Voir!

Avec son rôle principal dans la première saison de Bridgertonoù il a joué le Duc de Hastings, Rege-Jean Page catapulté à la renommée internationale. Son travail, qu’il a partagé avec Phoebe Dynevor, a été très admiré par les fans de la série Netflix. Pour cette raison, grâce à cela, l’acteur a ouvert les portes d’une carrière qui ne cesse de grandir, l’emmenant à travers différents projets, certains également main dans la main avec la plateforme de streaming.

En fait, ce mois-ci, il fera sa première avec Ryan Gosling Oui Chris Evans, l’un des films les plus ambitieux de Netflix : L’homme gris. dans ce film Rege-Jean Page Il ne joue pas le rôle principal, mais il a l’un des plus grands rôles. Et, avec cela, il marque son retour sur la plateforme de streaming aux mains de deux acteurs de renommée mondiale. Cependant, il convient de noter que le grand lancement est encore dans quelques jours.

Ceci est dû au fait Netflix prévoit de sortir L’homme gris le 22 juillet prochain. A tel point que, durant ces semaines, Rege-Jean Page Il profite de son temps libre et en profite pour le passer avec les personnes qu’il veut. Parmi eux se trouve sa petite amie, Emily Brown, avec qui il a apprécié le dernier match de la Wimbledon Cup. Et, sans aucun doute, sa présence sur les courts londoniens a complètement retenu l’attention des photographes.

D’ailleurs, de nombreux clichés de Page ont émergé de cette journée, mais ce n’est qu’un seul qui a le plus fait sourire les fans. C’est lui-même qui l’a partagé sur ses réseaux sociaux et s’est moqué de son propre visage. Dans l’image, on le voit impliqué dans le jeu au point que son expression révèle qu’un jeu l’a choqué. Par conséquent, l’acteur a écrit: « Oui, je me lance dans le tennis. Pas de photos de costumes propres et étincelantes pour moi aujourd’hui. Merci de nous recevoir, Wimbledon”.

La publication dépasse déjà les 100 000 likes et a généré une vague de commentaires cocasses. Certaines des choses qui peuvent être lues font référence à la façon dont ils utiliseraient cette image pour représenter un moment de leur vie. « Moi quand je vois Régé-Jean Page», a écrit un internaute. Puis un autre a ajouté : «Cela deviendra certainement un mème”. Et quelques autres se sont moqués de la carte postale et ont célébré la liberté de l’acteur de la partager avec eux.

