Les photos de l’emplacement de Moon Knight taquinent le retour d’un MCU All-Star

Même lorsqu’il n’est rien de plus qu’un spectateur innocent, il semble que Mark Ruffalo ne puisse pas faire une pause en ce qui concerne les spoilers, car une photo de fan assez innocente avec l’acteur a semblé suggérer qu’il allait potentiellement faire une apparition dans le prochain Chevalier de la lune séries.

Avec autant de caméos qui se produisent tout au long des films et séries à venir du Univers cinématographique Marvel, comme l’inclusion surprise de Wong et de l’Abomination dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, il semble qu’il n’y ait rien d’interdit en ce qui concerne l’intégration des personnages Marvel dans les histoires des uns et des autres. En ce qui concerne Bruce Banner / Hulk de Mark Ruffalo, il y a encore plus de raisons pour lui de se mettre aux prises avec d’autres super-héros, car c’est à peu près tout ce qu’il peut faire contractuellement.

Chevalier de la lune est actuellement en tournage à Budapest, et c’est un fan qui a remarqué que quelqu’un avait réussi à se faire une image rapide d’eux-mêmes avec le leader de la série, Oscar Isaac devant un hôtel de la capitale hongroise. Cela en soi n’a rien d’extraordinaire, jusqu’à l’arrivée d’une autre photo du même fan, devant le même hôtel mais cette fois elle était avec Marc Ruffalo. Bien sûr, il pourrait y avoir une explication simple pour expliquer pourquoi Mark Ruffalo se trouverait exactement à l’endroit où se trouvait Oscar Isaac, mais existe-t-il vraiment de telles coïncidences dans le monde.

Des photos d’Oscar Isaac et de Mark Ruffalo, devant le même hôtel à Budapest, ont été postées à moins d’une heure d’intervalle sur Instagram. Hmm, je me demande si Bruce Banner pourrait juste faire une apparition dans MOON KNIGHT… ????

????: @dora_magyari (Instagram) pic.twitter.com/fO69yO6lPJ – L’uomo accattivante (@uomoaccattivant) 27 août 2021

On sait actuellement peu de choses sur le casting, les personnages ou l’intrigue de la prochaine série Marvel, à part son rôle principal et l’ajout d’Ethan Hawke en tant que méchant principal de la série, même si nous n’avons pas encore la confirmation de qui c’est. Étant la première incursion de Hawke dans le monde Marvel, il a clairement indiqué que sa principale motivation pour assumer le rôle était due à l’obscurité relative du personnage et à Isaac.

« Eh bien, c’est là où j’en suis en tant qu’acteur », a déclaré Hawke précédemment. « Beaucoup, pour être honnête, j’aime le fait que Chevalier de la lune est une histoire moins connue et permet une plus grande liberté de création. Le réalisateur est Mohammed Diab et c’est un gars brillant. C’est en grande partie Oscar, pour moi, pour être honnête avec vous. Je trouve qu’il est un joueur très excitant dans mon domaine. J’aime ce qu’il fait de sa vie. Il me rappelle les acteurs, à mon arrivée à New York, que j’admirais. Oscar est plus jeune que moi, et j’aime la façon dont il se comporte, et j’aime sa façon de penser. Et en général, de bonnes choses arrivent quand tu es dans la pièce avec des gens que tu aimes comme ils pensent, n’est-ce pas ? »

Bien que les nouvelles photos ne soient en aucun cas une confirmation de l’implication de Ruffalo dans Chevalier de la lune, il n’y a pas beaucoup d’autres projets à venir au cours des trois prochaines années qui devraient présenter Ponton. Son apparition dans Elle-Hulk a été bien documenté, mais il y a ensuite un point d’interrogation sur quand il pourra être vu après cela. Hulk étant plus compliqué, légalement, dans ce dans quoi il peut et ne peut pas apparaître, il n’y aura pas de projet solo Hulk de sitôt, mais cela ne signifierait pas qu’il ne fera pas de petites apparitions dans un certain nombre de projets . Les photos prouvent, au moins, que Ruffalo est loin d’en avoir fini avec son MCU rôle pour l’instant.

Sujets : Moon Knight, Hulk