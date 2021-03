Les photos de l’Amour et du Tonnerre ont les fans de Natalie Portman qui adorent ses débuts déchirés en tant que Mighty Thor

Les fans de Natalie Portman ont hâte de voir l’actrice se déguiser en The Mighty Thor après plusieurs images d’Amour et de Tonnerre des coulisses montrant les résultats du régime d’entraînement des super-héros de l’actrice. Bien que Portman n’ait pas encore été vue sous les traits de son alter ego de super-héros, le nouveau lot d’images démontre certainement que Portman remplira les manches lorsqu’elle finira par enfiler son propre costume Marvel.

Portman s’est clairement inspirée de sa co-vedette géante Chris Hemsworth, l’actrice ayant l’air beaucoup plus volumineuse qu’elle ne l’a jamais été sur le tournage de Thor: l’amour et le tonnerre, au grand enthousiasme des fans.

Alors que les détails du tracé pour Thor: l’amour et le tonnerre rester officiellement secrets, Natalie Portmann a cédé son rôle dans les procédures à maintes reprises, l’actrice confirmant une rumeur de longue date concernant l’inspiration de la bande dessinée derrière l’histoire de la suite en disant: «Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je suis vraiment excitée. Je ‘ Je commence à m’entraîner, à avoir des muscles. S’il peut y avoir toutes ces super-héros féminines, plus elles sont nombreuses, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle va grâce à un traitement contre le cancer et est un super-héros sur le côté. » Inutile de dire que les fans de The Mighty Thor ont hâte …

Le Thor: l’amour et le tonnerre star a précédemment révélé son approche du rôle et à quel point l’idée de s’entraîner lui est étrangère en disant: « C’est d’un autre monde. J’ai aussi l’impression de ne pas savoir ce que font les muscles et comment ils deviennent comme ça, comme, le sang s’écoule-t-il de vous lorsque vous utilisez vos muscles? » Portman craignait également qu’elle finisse par ressembler à « sa petite grand-mère » à côté de Hemsworth, ce dont elle n’a évidemment plus à s’inquiéter.

Alors que le personnage de Portman, Jane Foster, a jusqu’à présent reçu un accord brut dans l’univers cinématographique Marvel, les fans de l’actrice ont hâte de la voir jouer un rôle beaucoup plus central, Portman démontrant son dévouement à l’artisanat une fois de nouveau. Le moment venu, il est peu probable que quiconque remette en question la crédibilité de son utilisation de l’arme extrêmement puissante, Mjölnir.

Thor: l’amour et le tonnerre est rapidement devenu un événement majeur de Marvel, et mis à part le nouveau rôle de Jane Foster, le film est prêt à ramener plusieurs visages familiers de tout le MCU, y compris le retour du gardiens de la Galaxie, Valkyrie de Tessa Thompson, Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif et même les artistes amateurs de 2017 Thor: Ragnarok, avec Matt Damon, Luke Hemsworth et Sam Neill rejoints par Melissa McCarthy en tant que fausse version de Hela. Acteur oscarisé et star de Le Chevalier Noir, Christian Bale, rejoindra également les débats en tant que méchant de la pièce, Gorr the God Butcher, un guerrier extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

Réalisé par Taika Waititi à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Ces images ont été lancées par Thor: Nouvelles de l’amour et du tonnerre.

