Les photos de la House of Gucci révèlent un premier regard sur Lady Gaga et Adam Driver

Les premières photos du tournage ont maintenant émergé du prochain drame policier du réalisateur Ridley Scott, qui s’appellerait désormais House of Gucci, avec les images des coulisses nous donnant notre premier regard sur Adam Driver et Lady Gaga dans le personnage. Maison de Gucci tourne actuellement en Italie, avec Driver dans le rôle du patron de la maison de couture italienne Maurizio Gucci, avec Lady Gaga sur le point de jouer son ex-femme, Patrizia Reggiani. Bien que ces images ne soient pas trop révélatrices, elles font certainement allusion à la production extravagante, aux lieux et aux costumes qui donneront certainement vie à cette histoire vraie ridiculement dramatique.

Dans les coulisses Adam Driver et Lady Gaga sur le plateau #HouseofGucci 8 mars 2021 partie 1 pic.twitter.com/91noRAg0cW – Les fichiers du pilote Adam (@AdamDriverFiles) 8 mars 2021

Lady Gaga retour sur grand écran pour la première fois depuis sa performance nominée aux Oscars dans Bradley Cooper’s Awards-darling Une étoile est née en 2018. Maison de Gucci trouve la chanteuse et actrice dans le rôle de Patrizia Reggiani, l’ex-épouse de Maurizio Gucci (chauffeur), qui a été jugée et reconnue coupable d’avoir orchestré l’assassinat de l’icône de la mode sur les marches de son bureau en 1995. Le procès est rapidement devenu une sensation médiatique, révélant qu’après 12 ans de mariage et deux enfants, Gucci avait décidé de quitter Reggiani pour une autre femme.

Adam Driver repéré dans les coulisses sur le tournage de #HouseofGucci 9 mars 2021 pic.twitter.com/9AWUfzfjOb – Les fichiers du pilote Adam (@AdamDriverFiles) 9 mars 2021

Pendant ce temps, Patrizia Reggiani a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau, que ses enfants ont blâmée pour ses actions et son plan d’assassinat. Reggiani a été surnommée la « veuve noire » par la presse et a été condamnée à 29 ans, bien que sa peine ait été réduite après un appel réussi au motif que sa tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Reggiani a ensuite purgé 18 ans de prison avant d’être libéré en 2016.

Pilote Adam et Lady Gaga sont trop des noms attachés au projet, qui a recueilli le genre de distribution d’ensemble dont les rêves et les classiques du cinéma sont faits. L’acteur oscarisé Jeremy Irons a récemment rejoint le film, succédant à Robert De Niro précédemment attaché dans le rôle de Rodolfo Gucci, père de Maurizio Gucci. Les lauréats des Oscars Jared Leto et Al Pacino sont également à bord en tant que Paolo Gucci et Aldo Gucci respectivement, avec Jack Huston et Reeve Carney également attendus.

Maison de Gucci est un projet recherché depuis sa conception, Netflix et d’autres plates-formes de streaming se battant pour travailler avec le réalisateur Ridley Scott pour faire tourner le film. Giannina Scott produira le film avec son mari Ridley à travers la bannière Scott Free du couple et a déjà discuté de l’importance du projet de passion pour elle et Scott. «Ce projet a longtemps été un travail d’amour pour Ridley et moi», a-t-elle déclaré à propos du film. « L’histoire est si épique, les enjeux si élevés et les personnages si richement dessinés que nous étions déterminés à la diffuser sur grand écran. Dire que nous sommes ravis de faire équipe avec Mike De Luca et son brillant groupe de films à la MGM est un euphémisme. Nous avons hâte de voir cela prendre vie l’année prochaine. «

Maison de Gucci est une gracieuseté de MGM et Gladiateur réalisateur Ridley Scott, avec le film qui doit être basé sur le livre La maison Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité par Sara Gay Forden. L’adaptation est scénarisée par Roberto Bentivegna et sera produite par Scott avec Scott Free Productions, Giannina Scott et Kevin Walsh. Maison de Gucci devrait sortir aux États-Unis le 24 novembre 2021. Cela nous vient de Utilisateur de Twitter The Adam Driver Files.

Sujets: Gucci