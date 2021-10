Les photos de Joe Exotic Set de Peacock révèlent un premier regard sur Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin

Bien que son temps en tant que Tiger King soit bel et bien révolu maintenant, cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier du célèbre propriétaire de gros chats Joe Exotic et sa bataille en cours avec la fondatrice de Big Cat Rescue, Carole Baskin. Kate McKinnon jouera le rôle de Baskin dans la prochaine série Peacock, Joe Exotique, qui dramatisera les événements de la série Roi Tigre. L’émission est devenue un énorme succès sur Netflix pendant les blocages de Covid dans le monde, ainsi qu’une série Netflix de suivi, Peacock espère tirer profit de l’histoire avec sa propre série qui tourne depuis le mois dernier.

De nouvelles photos prises sur le plateau ont donné un premier aperçu de Kate McKinnon dans leur intégralité Carole Baskin qui a été publiée pour la première fois par le journal britannique Daily Mail, et il existe certainement une ressemblance étrange entre la réalité et la contrepartie à l’écran. Bien sûr, les images ne sont pas officielles, mais comme la plupart des photos de tournage, nous sommes heureux de prendre tout ce qui nous est proposé. Ce sont aussi probablement quelques-uns des seuls plans que nous pourrons voir jusqu’à l’arrivée de la bande-annonce officielle et du communiqué de presse, bien que nous sachions tous que ces choses ont l’habitude de se retrouver dans le domaine public.

?? [20+ PICS] Notre galerie a été mise à jour avec des photos de Kate sur le tournage de ‘Joe Exotic’ en Australie – https://t.co/NvLsv4bHjqpic.twitter.com/I8GwJoTTkk – J’adore Kate McKinnon (@KateMcKinnonNet) 8 octobre 2021

Joe Exotique est écrit par Etan Frankel et met en vedette John Cameron Mitchell dans le rôle-titre. Les autres personnes impliquées dans la série Peacock sont Nat Wolff, Brian Van Holt, Sam Keeley, Lex Mayson et William Fichtner et Kyle MacLachlan a récemment été choisi pour incarner le mari de Baskin, Howard, qui peut également être vu sur les photos. Si vous ne saviez pas qui jouait le rôle, vous auriez du mal à reconnaître le Pics jumeaux star avec ses cheveux blancs séparés en personnage.

Il y a quelque chose d’une fascination avec l’histoire de Joe Exotic et sa guerre avec Carole Baskin. Alors que la plupart des histoires de crime vraies se concentrent sur des cas historiques tels que Jack l’éventreur, Ted Bundy et Charles Manson, mais le cas de Joe Exotic est toujours une histoire actuelle qui est toujours en cours, et c’est en effet pourquoi Netflix procède à un suivi de leur série. Alors que la série Peacock dramatisera les événements vus jusqu’à présent, rien ne dit que la série limitée ne pourrait pas finir par revenir si l’histoire continue de se développer à l’avenir.

Joe Exotique est basé sur le podcast Wonderly et raconte l’histoire de Baskin, un passionné de gros chats qui découvre qu’un autre amoureux des gros chats, Joe « Exotic » Schreibvogel, élève et utilise ses gros chats pour faire un énorme profit. Baskin se donne pour mission de fermer l’entreprise du propriétaire du zoo excentrique, ce qui entraîne une rivalité sauvage et croissante entre les deux, et avec les deux parties ont un passé mouvementé, il n’y a pas de sales tours que Joe n’utilisera pas pour se débarrasser de Baskin de sa vie.

« Notre adaptation va être beaucoup plus personnelle », a déclaré John Cameron Mitchell Divertissement ce soir. « Vous pouvez vraiment les voir dans leur vie, avec leurs amants, vous obtenez donc davantage le côté émotionnel et humain ainsi que l’absurde, vous savez, la folie américaine qu’ils représentent. »

Joe Exotic lui-même purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour falsification de registres d’animaux, violation d’une espèce en voie de disparition et tentative d’embauche d’un tueur à gages pour éliminer Carole Baskin. Récemment, il a été contraint de céder l’intégralité de sa propriété à Baskin dans le cadre d’un règlement juridique, et elle a ensuite vendu le terrain à de nouveaux propriétaires avec la stricte stipulation qu’il ne sera pas utilisé pour héberger des animaux à l’avenir et ne peut pas être utilisé profiter de son propriétaire précédent de quelque manière que ce soit.

Joe Exotique vient à Peacock l’année prochaine, tandis que Roi Tigre 2 ira à Netflix.

